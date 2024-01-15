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"Достали на грани": ВСУ могли сбить А-50 над Азовом "блуждающим ЗРК" – эксперт

Алексей Тесля
15 января 2024, 14:50
Валерий Романенко объяснил, чем удалось сбить российский самолет на предельной дальности.
А-50
А-50 могли сбить с помощью ЗРК Patriot / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/John Hamilton, mil.ru

Самолет А-50 российских оккупантов могли сбить над Азовским морем с помощью ЗРК Patriot, заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Вместе с тем он считает, что поражение такой цели было сложной задачей. Об этом эксперт сказал этом в эфире канала Киев24.

"Я склоняюсь, что российская ПВО – это 10%. И 90%, что это наши зенитчики достали на грани возможностей комплекса Patriot. Потому что там расстояние примерно более 150 км. А заявленная дальность Patriot – 160 км", – отметил он.

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Собеседник считает, что сбить российский самолет на предельной дальности удалось благодаря модели ЗРК Patriot, предоставленной Украине немецкими партнерами.

"Но это дальность на малой высоте. А-50, который на базе ИЛ-76, работает на высотах 6-8 тысяч метров. На такой высоте Patriot очень трудно достать. Но я склоняюсь, что это был второй блуждающий немецкий Patriot ", — добавил Романанко.

Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Ранее Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских А-50 и Ил-22 в Приазовье. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.

Напомним, эксперт объяснил, могла ли сама РФ сбить свои А-50 и Ил-22. Самолёт А-50, его скорость и высоту полёта, невозможно спутать с ракетой или истребителем противника.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук косвенно подтвердил уничтожение российских самолетов над Азовским морем 14 января. Утром в понедельник он опубликовал в Telegram траурный пост, посвященный ракетному удару россиян по многоэтажке в Днепре, который произошел 14 января 2023 года. "Это вам за Днепр! Горите в аду, нелюди! P.S. Пока без деталей", - написал командующий ВС ВСУ.

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военный самолет война России и Украины Валерий Романенко
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