Оккупанты накапливают большие резервы в Донецке: готовятся к новому наступлению на Авдеевку

Оккупанты значительно ослабили свои наступательные действия на Авдеевском направлении тогда, когда ударили морозы и пытаются компенсировать это сейчас.

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Оккупанты стягивают технику и живую силу / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: deepstatemap

Офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов сообщил, что российская армия накапливает силы и средства во временно оккупированных Донецке и Макеевке для возобновления наступательных действий возле Авдеевки.

"Стоит подчеркнуть - оккупанты проиграли битву за Авдеевку в 2023 году. Русские понесли огромные потери в живой силе и технике. Об этом стоит говорить. Впрочем, конечно мы не собираемся отдыхать и готовимся к новым наступлениям россиян на Авдеевском направлении. Поскольку мы прекрасно понимаем, что враг хочет взять реванш. Они накапливают силы и резервы для возобновления наступательных действий на Авдеевку", - рассказал Морозов в эфире "Еспресо".

По словам Морозова, оккупанты накапливают силы и средства для возобновления наступательных действий на Авдеевском направлении.

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"Оккупанты значительно ослабили свои наступательные действия на Авдеевском направлении тогда, когда ударили морозы и пытаются компенсировать это усилением ударов управляемыми авиационными бомбами. В частности, за последние несколько недель они нанесли более 250 ударов такими бомбами. Они проиграли все битвы за Авдеевку и сейчас планируют взять реванш. Они накапливают достаточно мощный резерв сил и средств во временно оккупированном Донецке и Макеевке. Это огромные бригады и подразделения так называемых Шторм Z, а также мощный бронетанковый кулак. Поэтому Силы обороны на Авдеевском направлении начеку и будут реагировать на все действия оккупантов. Мы продолжаем биться за Авдеевку", - добавил он.

Новое наступление РФ: что известно

Напомним, что россияне готовятся к масштабному наступлению. Денис Попович подчеркнул, что даже при провале некоторых задач российские войска продолжают действовать на фронте, и сейчас наблюдается фаза затишья.

Синегубов назвал основные цели наступления россиян на Харьковщине. Глава ОВА сообщил, что враг пытается взять Синьковку, поскольку ее захват откроет для него будущие перспективы для продолжения оккупации области и блокирования Купянска.

Эксперт назвал опасные направления наступлению российской армии. Александр Коваленко отметил, что на начало 2024 года группировка врага, оперирующего в районе Авдеевки, увеличена с 40 тыс. личного состава до 45 тыс.

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