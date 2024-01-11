'Слышим о 15 января': Синегубов назвал основные цели наступления россиян на Харьковщине

Высшее военное руководство РФ ставило перед собой цель взять Купянск-Узловой еще летом.

https://glavred.info/ukraine/chuyemo-pro-15-sichnya-sinyegubov-nazvav-osnovni-cili-nastupu-rosiyan-na-harkivshchini-10532453.html Ссылка скопирована

Синегубов рассказал планы оккупантов / коллаж: Главред, фото: Харьковская ОВА, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов прокомментировал недавнюю статью британского The Telegraph о "новом полномасштабном наступлении на Купянск 15 января". Он заявил, что враг хочет взять Купянск-Узловой для переброски войск на Донбасс.

Синегубов заявил, что сейчас враг пытается взять Синьковку, поскольку ее захват откроет для него будущие перспективы для продолжения оккупации области и блокирования Купянска.

"Ниже по карте Купянск-Узловой, там железнодорожные маршруты, пути, развязки для отправки российских войск на территорию Донецкой области. Это основное намерение врага", - сказал он в интервью LIGA.net. видео дня

Глава ОВА отметил, что высшее военное руководство РФ ставило перед собой цель взять Купянск-Узловой еще летом, потом отсрочило на осень, а сейчас, напомнил Синегубов, "слышим о 15 января".

"Никаких успехов на Купянском направлении россияне не имеют, хотя атакуют очень сильно. Одно такое наступление длится две-три недели, пока наши войска не нанесут им достаточно серьезных поражений. Мы ожидаем со дня на день возобновления штурмовых действий, что произошло фактически вчера. Пока мы не понимаем, каким будет это наступление", - сказал Синегубов.

По его словам, в активные недели штурмовых действий украинские военные отражали до 15 вражеских атак на Купянском направлении. В одной такой атаке участвуют около 10-20 единиц бронированной техники и почти 30 личного состава.

Ситуация на Харьковщине: что известно

Напомним, что Россия готовит новое наступление под Харьковом. Западные аналитики считают, что 15 января 2024 года Россия может начать новое наступление под Харьковом. Российская армия готовится к масштабной атаке на Купянск и прилегающие территории.

10 января 2024 года россияне ударили ракетами по Харькову. В результате обстрела пострадали минимум 9 человек, их количество может увеличиться. В городе прогремели мощные взрывы. Враг ударил по областному центру баллистикой.

Сталов известно, что РФ ударила двумя ракетами по отелю в центре Харькова. Вечером 10 января оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову ракетами C-300. В результате 11 человек пострадали, среди них - журналисты турецкого издания.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.