ВСУ ведут контрнаступление на Харьковщине, освобождаются населенные пункты – Синегубов

Армия Украины освободила более 20 населенных пунктов в Харьковской области / Коллаж УНИАН, DVIDSHUB Flickr

Силы обороны Украины в ходе военной операции в Харьковской области освободили от российской оккупации 20 населенных пунктов. Украинские войска прошли оборону подразделений России на глубину до 50 километров. В освобожденных населенных пунктах проводится фильтрация. Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В своем Telegram-канале он подтвердил проведение ВСУ контрнаступательных действий в Харьковской области. Освобождено более 20 населенных пунктов.

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Оборона противника пройдена на глубину до 50 километров. В освобожденных пунктах проводятся фильтрационные мероприятия.

"В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов. ВСУ вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Сейчас продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. О многом мы пока не можем говорить. Контрнаступление на Харьковщине продолжается... Спасибо нашим Вооруженным силам, ребята тяжело борются за каждый метр, гордимся вами!" – подчеркнул Олег Синегубов.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Армия Украины перешла в контрнаступление в Харьковской области. Украинские войска продвинулись в районе Балаклеи и освободили два села – Байрак и Новую Гусаровку. Над ними установили флаг Украины.

Российский пропагандист Юрий Котенок заявлял, что войска РФ в Балаклее находятся в окружении ВСУ.

Трасса на Купянск под огневым контролем украинских войск. Для оккупантов сложилась тяжелая ситуация.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов 8 сентября заявил, что силы обороны Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области.

Военная операция по вытеснению войск России с украинских территорий продолжается.

Смотрите видео ТСН - ВСУ достигают успеха по всей линии фронта

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