Сняли флаг оккупантов: спецназ ВСУ показал кадры из освобожденного села на Харьковщине

ВСУ освободили Новую Гусаровку / Скриншот

В районе Балаклеи в Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Новая Гусаровка.

Они сняли флаг оккупантов, который был водружен у сельсовета в населенном пункте. Соответствующее видео опубликовано в Facebook отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна.

"Воины нашего батальона "Дикое поле" сняли красное знамя российской десантуры над селом Новая Гусаровка под Балаклеей", - сказано в сообщении бригады.

Видео дня

Новая Гусаровка / Скриншот

Ранее сообщалось, что в боях за Балаклею, в ходе продвижения подразделений Вооруженных сил Украины в Харьковской области, украинские бойцы взяли в плен российских оккупантов, а также захватили вражескую технику.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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