Взяли пленных и трофеи: подробности продвижения ВСУ на Харьковщине

Пленный подполковник РФ / Скриншот

В боях за Балаклею, в ходе продвижения подразделений Вооруженных сил Украины в Харьковской области, украинские бойцы взяли в плен российских оккупантов, а также захватили вражескую технику.

В Сети опубликованы кадры, на которых зафиксированы трофеи украинских защитников, а также пленные оккупанты. Видео опубликовано в Telegram-канале Оперативний ЗСУ.

В частности, на одном из роликов можно увидеть стоящего на коленях со связанными руками офицера оккупационной армии РФ, находящегося в окружении бойцов ВСУ.

Видео дня

Один из проходящих мимо защитников Украины прокомментировал увиденное: "Ого, подполковник!".

Пленный подполковник РФ / Скриншот

Среди трофеев ВСУ также документы оккупантов и форма, на которой написано СОБР.

На других кадрах зафиксировано, что ВСУ в качестве трофеев забрали БТР-4Е, который в марте оккупанты захватили на позициях 93-й ОМБр ВСУ.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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