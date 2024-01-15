Усилят наступление на пяти направлениях: эксперт раскрыл план Кремля перед выборами Путина

Роман Свитан уверяет, что в России перед перевыборами Путина запустят позитивную информационную волну.

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Свитан рассказал о наступлении РФ / коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада, скриншот: deepstatemap

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, какие шаги предпримут оккупанты в качестве "подарка Путину" на выборы в России. Эксперт спрогнозировал, попытаются ли они взять Купянск или Авдеевку или сосредоточатся на других целях.

Роман Свитан считает, что в России перед перевыборами Путина запустят позитивную информационную волну.

"Россияне будут ждать новости с фронта, а войска усилят давление на тех четырех-пяти направлениях, которые я ранее назвал. Именно там они будут атаковать, поскольку хотят преподнести свои продвижения Путину как вишенку на торте. На мой взгляд, в ближайшие два месяца россияне активнее всего будут действовать на Авдеевском и Купянском направлениях", - подчеркнул эксперт.

Оккупанты попытаются занять Купянск, Купянск-Узловой и другие населенные пункты, которые находятся в 3-7 километрах от его позиций.

"Могут быть небольшие атаки в районе Часового Яра, но там у россиян, как и в направлении Лимана, нет перспектив. "Подарить" Путину к перевыборам попытаются Авдеевку", - добавил Свитан.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан раскрыл планы РФ по захвату двух городов:

Напомним, что Роман Свитан рассказал о том, что Украина переходит в новую фазу войны. Эксперт считает, если будет с чем - ВСУ будут продвигаться, если нет - будут закапываться и работать в режиме активной обороны.

Экс-сотрудник СБУ раскрыл, где россияне готовят наступление. По словам аналитика, оккупационные войска также активизировались на юге Запорожской области. На этом участке фронта захватчики пытаются срезать плацдарм ВСУ.

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