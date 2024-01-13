'Восток весь горит': экс-сотрудник СБУ раскрыл, где россияне готовят наступление

Оккупационные войска также активизировались на юге Запорожской области, сообщил Иван Ступак.

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Россияне наступают на восточном направлении / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, Минобороны РФ

Военный аналитик, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что на Восточном фронте сейчас ситуация обострена. Российские захватчики пытаются сделать все, чтобы одержать хотя бы маленькую победу.

"К сожалению, Восток весь напряженный, весь горит. С разной интенсивностью. Где-то у россиян получается больше продвигаться - 50 метров, 100 метров, где-то - 200 и больше. Очень горячо на всей восточной линии фронта", - подчеркнул Ступак в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам аналитика, оккупационные войска также активизировались на юге Запорожской области. На этом участке фронта захватчики пытаются срезать тот выступ, который украинские военные последние пять месяцев активно отвоевывали - это плацдарм в районе Работиного. Зато россиянам не удается наступать на Херсонщине.

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"Там все их попытки пока безуспешны, это нужно признать. Но, к сожалению, они бомбят наши логистические цепи: когда лодками перевозят продукты питания, провизию, боеприпасы на левый берег. Это все обстреливается дронами, в частности с ночным видением, авиабомбами. То есть везде, на всем фронте есть трудности в разной степени", - отметил Иван Ступак.

По его мнению, важный фактор в такие активизации россиян - "выборы" Путина. Ведь если армия покажет хоть какой-то результат, то "его можно обыгрывать просто замечательно".

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории. Аналитики ISW сообщили, что позиционные бои продолжались под Бахмутом, в районе Авдеевки и вблизи Старомайорского.

ВСУ удалось расширить плацдарм возле Крынок. Украинские военные в крайне тяжелых условиях удерживают позиции на Левобережье Херсонщины и даже расширяют плацдарм. Оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ.

В разведке раскрыли, почему ВСУ не могут наступать на фронте. С замерзанием почвы условия для передвижения почти наверняка улучшатся в январе и феврале до оттепели в марте.

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