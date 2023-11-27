В СБУ отреагировали на заявление Данилова о российских шпионах в Украине

В Службе безопасности Украины объяснили, что слова секретаря СНБО Алексея Данилова о якобы шпионах РФ в СБУ неправильно интерпретировали. На самом же деле, это не соответствует действительности, а спецслужбы регулярно нейтрализуют любые попытки врага использовать вражескую агентуру.
"Противодействие попыткам вражеских спецслужб наладить свои агентурные сети и дестабилизировать ситуацию в Украине является одним из ключевых направлений деятельности СБУ. Мы фиксируем такие проявления и системно и эффективно нейтрализуем деятельность тех, кто намерен вредить государственной безопасности", - заявили в пресс-службе СБУ для РБК-Украина
В ведомстве напомнили, что в течение 2022-2023 годов Служба безопасности разоблачила более 2 тысяч предателей и установила более 300 агентов иностранных спецслужб.
"Среди разоблаченных в том числе - народные депутаты Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Александр Пономарев, Александр Дубинский, экс-глава Главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич и другие", - отметили в СБУ.
Такие результаты, в частности, стали следствием того, что СБУ усилила направление контрразведывательной деятельности, изменила кадровые подходы к своей работе и прошла путь внутренней очистки, акцентировали в спецслужбе.
"Служба безопасности Украины нейтрализует любые попытки российских ФСБ и ГРУ использовать свой агентурный потенциал в условиях войны, и делает все возможное, чтобы вражеские сети были полностью искоренены", - подытожили в пресс-службе.
Напомним, что Данилов заявил, что Россия массово активизировала своих шпионов в Украине. Россия пытается воспользоваться так называемым "напряжением" между президентом и главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
В начале ноября секретарь СНБО также предупреждал об активизации агентов Кремля в Украине. РФ начала массово массово разгонять фейки о якобы "большом расколе" между политическим и военным командованием Украины.
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