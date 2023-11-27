Россия массово активизировала своих шпионов в Украине: Данилов назвал их цель

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что Россия активизировала в Украине сеть шпионов, Служба безопасности Украины активно работает с этим.
По словам секретаря СНБО в интервью The Times, цель российских агентов - "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения".
Данилов отметил, что Россия пытается воспользоваться так называемым "напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.
Секретарь СНБО также подчеркнул, что Россия пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине".
Напомним, что ранее Данилов предупреждал об активизации агентов Кремля в Украине. РФ начала массово массово разгонять фейки о якобы "большом расколе" между политическим и военным командованием Украины.
Данилов вспомнил об Арестовиче и сообщил о планах Кремля. Россия использует русскоязычные политические проекты в своих целях. СБУ уже занимается соответствующими кейсами, среди которых вероятно есть и Алексей Арестович.
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