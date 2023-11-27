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Россия массово активизировала своих шпионов в Украине: Данилов назвал их цель

Юлия Закрепа
27 ноября 2023, 10:35
Россия пытается воспользоваться так называемым "напряжением" между президентом и главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
Россия массово активизировала своих шпионов в Украине: Данилов назвал их цель
Россия активизировала шпионов в Украине / коллаж: Главред, фото: СНБО, УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что Россия активизировала в Украине сеть шпионов, Служба безопасности Украины активно работает с этим.

По словам секретаря СНБО в интервью The Times, цель российских агентов - "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения".

Данилов отметил, что Россия пытается воспользоваться так называемым "напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

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Секретарь СНБО также подчеркнул, что Россия пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине".

Напомним, что ранее Данилов предупреждал об активизации агентов Кремля в Украине. РФ начала массово массово разгонять фейки о якобы "большом расколе" между политическим и военным командованием Украины.

Данилов вспомнил об Арестовиче и сообщил о планах Кремля. Россия использует русскоязычные политические проекты в своих целях. СБУ уже занимается соответствующими кейсами, среди которых вероятно есть и Алексей Арестович.

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война в Украине Алексей Данилов русские шпионы
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