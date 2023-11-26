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Путин – крайне труслив: у РФ есть слабое место, которое влияет на войну – Подоляк

Андрей Ганчук
26 ноября 2023, 21:03
В России очень слабая управленческая вертикаль, что показал мятеж Пригожина, когда Путин сам шокировал свою же "элиту", сказал Михаил Подоляк.
Подоляк, Путин
Путин очень слаб и психологически крайне труслив - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Агрессор Россия за время полномасштабной войны против Украины выстроила жесткий режим, похожий на сталинский СССР, и в этом ее преимущество. Главный недостаток, который существенно влияет на войну, слабость Владимира Путина. Проблемы российского государства нынешняя политическая "элита" решить не может. Таким мнением поделился советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает УНИАН, он рассказал о том, что Кремль сделал общество в РФ таким, что оно не задает лишних вопросов и отдает все для реализации целей российских властей.

"Вот в этом сила России: неисчерпаемый ресурс людей, не задающих вопросов, которые готовы жить в лагере, которые готовы подчиняться, которые готовы не конфликтовать с властью. Это сила, потому что у тебя есть большой объём живого ресурса, который не жалко тратить", - полагает Подоляк.

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Что касается слабого места у России, чиновник видит его в позиции президента – Владимира Путина, который оказался крайне неустойчивым лидером.

"Я вижу крайне слабую системную управленческую вертикаль, за исключением отдельных персонажей. Остальные конечно не соответствуют тем вызовам, которые сейчас стоят перед Россией. Я вижу абсолютно психологически неустойчивого авторитария, который идеологически достаточно примитивен, с точки зрения риторики очень слаб и психологически крайне труслив. Мы увидели это по пригожинскому мятежу, когда Путин шокировал свою же элиту", - отметил Подоляк.

Также Михаил Подоляк подчеркнул, что текущая проблема политической верхушки РФ во главе с Путиным не может решиться теми людьми, которые сейчас там у власти. И их решения очень сильно влияют на качество работы российской системы.

"Призывы" Путина к "переговорам" с Украиной

Директор России Владимир Путин отличился новым бредом на саммите Большой двадцатки. Руководитель Кремля обвинил Украину в "нежелании вести переговоры" с российскими властями на условиях агрессора.

Глава правительства Германии Олаф Шольц назвал Путину два условия завершения войны. Москва должна забрать свои войска с суверенных украинских территорий.

Политический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду сказал, что переговоры с Россией вести опасно. По его мнению, если появится хотя бы намек на диалог, Москва попытается "добить" Киев и будет "просить отдать" 5 регионов.

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Владимир Путин Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины
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