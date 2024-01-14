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Иран разработал для России новую модель "Шахеда": Sky News раскрыло новые угрозы для Украины

Юлия Закрепа
14 января 2024, 11:11
Новый дрон-камикадзе Shahed-107 принадлежит к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101.
Иран разработал для России новую модель 'Шахеда': Sky News раскрыло новые угрозы для Украины
Оккупанты имеют дроны нового производства / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Иран разработал новую модель дрона-камикадзе Shahed-107 для войны России против Украины. Кроме того, Тегеран близок к передаче Москве ракет класса "земля-земля".

Собеседник издания Sky News сообщил, что Иран уже мог предложить России несколько единиц специально разработанного беспилотника в рамках сделки, стоимость которой оценивается в более 2 млн долл.

Новый дрон-камикадзе Shahed-107 принадлежит к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101 с V-образным "хвостом". Этот дрон имеет длину около 2,5 м и размах крыльев в 3 метра, благодаря чему БПЛА можно запускать с транспорта. Дальность полета Shahed-107-до 1500 км.

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Также предполагается, что дрон-камикадзе будет оснащен трансмиттером для передачи видео. Такие разведывательные возможности означают, что беспилотник можно использовать для идентификации целей на линии фронта, чтобы наносить поражения другими дронами или системами вооружения.

Напомним, что Иран готовится отправить России "баллистику". По словам американских чиновников, Иран уже предоставил России вооруженные беспилотники, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды.

Стало известно, что Иран и КНДР вооружают Путина. Северная Корея уже поставляет агрессору России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет. В то же время Москва ведет переговоры с Ираном.

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война в Украине ВСУ Иран дроны атака дронов
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