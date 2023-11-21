США предупреждают: Иран готовится отправить России "баллистику" - WSJ

США опасаются, что Иран готовится предоставить России современные баллистические ракеты малой дальности для войны против Украины, рассказали во вторник в комментарии The Wall Street Journal официальные лица США.
По словам американских чиновников, Иран уже предоставил России вооруженные беспилотники, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды.
Однако обеспокоенность США тем, что военное сотрудничество между странами может еще больше расшириться, возросла, когда Иран продемонстрировал свои ракеты Ababil и Fateh-110 министру обороны России Сергею Шойгу во время его визита в Тегеран в сентябре.
"Поэтому мы обеспокоены тем, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования против Украины", - заявил представитель Совета национальной безопасности США.
Иран помогает России
Вторжение России в Украину заставило Кремль искать новых поставщиков оружия. В их число, в частности, входит Северная Корея, которая поставляла Москве артиллерийские снаряды.
Но Иран становится все более важным поставщиком и также извлек выгоду из этих отношений. Россия помогает Ирану улучшить его возможности по сбору спутниковых данных и предлагает помощь Тегерану в области ракет, противовоздушной обороны и военной электроники.
Например, Тегеран планирует закупить у России истребители Су-35. Также страна хочет закупить другую военную технику, в том числе радары и ударные вертолеты.
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