США предупреждают: Иран готовится отправить России "баллистику" - WSJ

Иран уже поставляет России БПЛА, управляемые авиабомбы и артснаряды.

https://glavred.info/ukraine/ssha-preduprezhdayut-iran-gotovitsya-otpravit-rossii-ballistiku-wsj-10518850.html Ссылка скопирована

Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar могут вскоре оказаться в руках россиян / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот с видео

США опасаются, что Иран готовится предоставить России современные баллистические ракеты малой дальности для войны против Украины, рассказали во вторник в комментарии The Wall Street Journal официальные лица США.

По словам американских чиновников, Иран уже предоставил России вооруженные беспилотники, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды.

Однако обеспокоенность США тем, что военное сотрудничество между странами может еще больше расшириться, возросла, когда Иран продемонстрировал свои ракеты Ababil и Fateh-110 министру обороны России Сергею Шойгу во время его визита в Тегеран в сентябре.

видео дня

"Поэтому мы обеспокоены тем, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования против Украины", - заявил представитель Совета национальной безопасности США.

Иран помогает России

Вторжение России в Украину заставило Кремль искать новых поставщиков оружия. В их число, в частности, входит Северная Корея, которая поставляла Москве артиллерийские снаряды.

Но Иран становится все более важным поставщиком и также извлек выгоду из этих отношений. Россия помогает Ирану улучшить его возможности по сбору спутниковых данных и предлагает помощь Тегерану в области ракет, противовоздушной обороны и военной электроники.

Например, Тегеран планирует закупить у России истребители Су-35. Также страна хочет закупить другую военную технику, в том числе радары и ударные вертолеты.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.