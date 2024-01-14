Россияне жестоко атакуют химическим оружием по позициям ВСУ: в ISW раскрыли опасность

Российские войска применили против украинских позиций специальную газовую гранату нового образца, содержащую газ CS.

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Оккупанты применяют по ВСУ химическое оружие / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, 22-я отдельная механизированная бригада

В отчете Института исследования войны сообщается, что российские войска все чаще используют химическое оружие в Украине, нарушая Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является страна-агрессор Россия.

Генштаб Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российские войска применяли химическое оружие 626 раз, в 2024 году - по меньшей мере 51 раз, передает ISW.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска сейчас запускают химическое оружие по украинским позициям до 10 раз в день и что российские войска обычно используют беспилотники для сброса гранат К-51, наполненных раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил), разновидностью слезоточивого газа. Использовался для борьбы с массовыми беспорядками (также известный как агент по борьбе с массовыми беспорядками [RCA]), на украинских позициях.

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Генеральный штаб Украины также сообщал, что 14 декабря 2023 года российские войска применили против украинских позиций специальную газовую гранату нового образца, содержащую газ CS.

Напомним, что Россия планирует атаковать Украину новым оружием. В планах военной промышленности на 2024 год в России есть производство 10 тысяч новых неуправляемых реактивных снарядов, из которых 5 тысяч будут направлены в оккупированный Крым.

Путин может применить ядерное оружие по территории НАТО. Путин не просто бряцал оружием, когда расхваливал ядерный потенциал России. Аналитик считает, что российский диктатор мог бы это сделать, если бы хотел быстро выиграть войну против Украины.

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