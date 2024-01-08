Экс-командир 'Айдара' раскрыл потери Украины в войне с Россией

Евгений Дикий сообщил, что у Украины стоит задача только "вынести" врага со своей территории, а не захватывать его.

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Эксперт рассказал о потерях ВСУ на войне / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, 22 отдельная механизированная бригада

Политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий сообщил, что главное достижение Украины в войне с Россией - это соотношение потерь. При том, что Украина даже была в наступлении, а Россия в обороне, потери оккупантов примерно вдвое-втрое больше.

"Это я по людям имею в виду. По отдельным видам техники бывает, что и до пяти раз. Все это время мы сражаемся с меньшим количеством людей по сравнению с ними. И это не потому что вообще население России больше Украины. Постоянно происходит это передергивание, что Россия больше. Простите, воюет не площадь, не пустая Сибирь воюет - воюют люди. Так вот по населению Россия больше Украины где-то в три-четыре раза всего лишь. При том, что у нас не стоит задача оккупировать Москву и дойти до Урала. У нас стоит задача только "вынести" врага со своей территории", - рассказал Дикий в интервью ТСН.

По словам военного, это соотношение не является определяющим.

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"Определяющим является то, сколько людей каждая страна выставила на фронт. И тут вопрос исключительно к нам. а почему мы все это время выставляем на фронт меньше людей, чем они?"- говорит Евгений Дикий

Ситуация на фронте: продвижение ВСУ

Напомним, что ВСУ удерживают плацдарм на Херсонщине. 1 и 2 января продолжались позиционные бои на восточном берегу Херсонской области, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Украинские военные продвинулись вперед на двух направлениях. Вблизи Авдеевки ВСУ улучшили тактическое положение вблизи Новобахмутовки, а на Запорожском направлении - заставили врага покинуть некоторые позиции.

ВСУ смогут снова перейти от обороны к наступлению. Журналисты издания Welt отмечают, что от украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области до оккупированного Крыма всего около 60 километров.

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