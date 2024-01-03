ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях: оккупанты в истерике

На фронте за сутки произошло 57 боевых столкновений - больше всего на Авдеевском направлении.

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Ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая бригада, 22 отдельная механизированная бригада

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские защитники имели успехи на двух направлениях. Вблизи Авдеевки ВСУ улучшили тактическое положение вблизи Новобахмутовки, а на Запорожском направлении - заставили врага покинуть некоторые позиции.

Всего за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Больше всего - на Авдеевском направлении.

Как сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники имели успех. Так, юго-восточнее Новобахмутовки наши защитники улучшили тактическое положение.

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Отметим, что на Авдеевском направлении в течение суток произошло больше всего боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, в течение суток Силы обороны отразили 8 атак вблизи Новобахмутовки, Бердичев, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области

На Авдеевском направлении ВСУ имеют продвижение / скриншот: deepstatemap

Кроме того, на Запорожском направлении Силы обороны продвинулись вперед в районе Вербового. В результате успешных действий наши защитники заставили врага покинуть некоторые позиции.

На Запорожском направлении ВСУ продвинулись вперед / скриншот: deepstatemap

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что на юге ВСУ выбили оккупантов и захватили новые позиции. На Запорожском направлении силы обороны отбили атаку противника недалеко от Работиного Запорожской области. В районе ивового продвинулись вперед.

ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой. Украинские защитники отметились удачными действиями в районе Авдеевки Донецкой области, Захватив позиции противника, уничтожив захватчиков и взяв пленных.

ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра. Украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, за сутки произошло 55 боевых столкновений. ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта.

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