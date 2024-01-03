ВСУ пошли вперед на юге: выбили оккупантов и захватили новые позиции

Силы обороны отбили атаку противника и сумели продвинуться вперед.

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ВСУ продвигаются вперед на фронте / Коллаж 28-я ОМБр, Минобороны РФ

В целом, за прошедшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Авдеевское направление

Как говорится в сообщении в Facebook, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении за прошедшие сутки отбили 8 атак противника вблизи Новобахмутовки, Бердычей, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Юго-восточнее Новобахмутовки ВСУ улучшили тактическое положение.

Запорожское направление

Также сообщается, что на Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника неподалеку Работино Запорожской области. В районе Вербового украинские войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции.

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Купянское направление

Вместе с тем, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак у Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинской армии.

Ситуация на Левобережье Херсонщины

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой. Удачными действиями отличилась президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ устроили оккупантам "мясорубку": уничтожили сотни россиян на трех направлениях. Украинские защитники отражают активные пехотные атаки российских оккупантов.

Как сообщалось ранее, ВСУ уничтожили морпехов из "элитной" бригады РФ. Залогом успешных действий ВСУ стала слаженная совместная работа нескольких подразделений.

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