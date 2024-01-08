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Было всего 23 года: во время выполнения боевого задания погиб украинский летчик

Юлия Закрепа
8 января 2024, 13:51
Во время полномасштабного вторжения молодой летчик имел десятки боевых вылетов.
Было всего 23 года: во время выполнения боевого задания погиб украинский летчик
На войне погиб 23-летний пилот / коллаж: Главред, фото: Facebook, t.me/army_tv

5 января во время выполнения боевого задания погиб 23-летний летчик 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ Владислав Залистовский на позывной Blue Helmet.

"Наверное, вы видели эти видео от украинского пилота МиГ-29 Blue Helmet, которые он регулярно публиковал в своих соцсетях. Его настоящее имя Владислав Залистовский и, к сожалению, он погиб во время выполнения боевого задания. Пилоту Залистовскому было всего 23 года. Во время полномасштабного вторжения имел десятки боевых вылетов", - говорится в сообщении на странице Армия ТВ.

Владислав, родом из Малина Житомирской области. В 2021 году окончил летный факультет Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Был пилотом боевого самолета МиГ-29.

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Было всего 23 года: во время выполнения боевого задания погиб украинский летчик
Погиб летчик Владислав Залистовский / фото: Facebook

Гибель пилота также подтвердил и собрат Владислава Залистовского.

"Мы потеряли не просто пилота, но и надежного собрата, друга, сына и просто замечательного и яркого человека Владислава! Он был одним из тех, с кем я бы выполнил любую задачу с уверенностью, что он меня не оставит в трудной ситуации, что было и по военному делу, и по жизни в целом! Владислав погиб, защищая наше небо, хотя ему было всего лишь 23. Только вдумайтесь в эту цифру 23 года, а он был пилотом боевого самолета МиГ-29 и имел на своем счету уже десятки боевых вылетов. Я склоняю голову перед ним и отдаю дань уважения, как настоящему боевому пилоту, который погиб, защищая Украину!",- написал в своем Instagram Air Fighter.

Напомним, что в августе 2023 года на Житомирщине в авиакатастрофе погибли 3 пилота, среди них известный летчик "Джус". Столкнулись учебные самолеты Л-39.одним из погибших оказался известный украинский летчик истребителя МиГ-29 Андрей Пильщиков.

В РФ истерика из-за сбития трех Су-34 у Крынок. Аналитики ISW напомнили, что перед этим оккупанты потеряли два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 "во время инцидента" в Брянской области в мае 2023 года.

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война в Украине ВСУ
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