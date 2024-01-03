ВСУ удерживают плацдарм на Херсонщине: отбиты все атаки РФ - ISW

1 и 2 января продолжались позиционные бои на восточном берегу Херсонской области, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

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ВСУ отразили все атаки россиян на левом берегу Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Украинские войска продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области и отбивают атаки российских оккупантов в районе Крынок. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Аналитики ISW рассказали о ситуации на южном фронте. Как говорится в отчете, позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 1 и 2 января, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские и украинские источники сообщали о позиционных боевых действиях к югу и юго-западу от Великой Новоселки вблизи Урожайного, к западу от Старомайорского, к северу от Приютного и к югу от Новодаровки.

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31 декабря российский блогер заявил, что войска РФ якобы продвинулись в неопределенном районе между Новопрокоповкой и Вербовым. Российский "военкор" 1 января заявил, что украинские силы отбили неопределенные позиции к югу от Вербового.

Украинские и российские источники заявили 1 и 2 января, что позиционные бои продолжались к западу и югу от Работино, а также вблизи Вербового и Новофедоровки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что части российского 234-го десантно-штурмового полка (ВДВ) и 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады продвигались к западу от Работино из Копани.

1 и 2 января продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. 1 января украинские силы отразили российские наземные атаки вблизи Крынок.

Российские силы, как сообщается, нанесли удар планирующими бомбами FAB-1500 по украинским позициям в Качкаровке 1 января.

Карты боев - Херсонская область / understandingwar.org

Как сообщал Главред, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, расширяя занятый плацдарм.

Тем временем российские оккупанты пытались "выбить" украинских военных с важных плацдармов на левобережье Днепра.

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