На южном фронте украинским военным удалось частично освободить населенные пункты вблизи Великой Новоселки.

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Россияне пытаются продвинуться вперед / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 17 отдельная танковая бригада

Армия страны-агрессора России значительно снизило количество наземных атак, но пока владеет инициативой на фронте. Об этом сказал на брифинге глава оперативного отдела Генерального штаба Эстонии полковник Тармо Кундла.

Российским оккупантам удалось отвоевать небольшие участки и удержать инициативу, однако количество боевых столкновений на фронте сокращается. Если на предыдущей неделе ежедневно происходили от 70 до 120 столкновений, то на этой неделе их было примерно 50-60 в день, передает ERR.ee.

Основной целью для россиян, видимо, будет окружение Авдеевки, и ожидается, что в ближайшее время на это направление будут переброшены дополнительные ресурсы, считает полковник.

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По его данным, войска РФ достигли небольших успехов на линии Купянск-Кременная, захватили села под Бахмутом, а также отдельные участки в Донецкой области. Несмотря на это, войска РФ не смогли осуществить никаких существенных операций и "Украина держит оборону", отметил Кундла.

Кроме того, на южном фронте ВСУ удалось частично освободить населенные пункты вблизи Великой Новоселки.

Напомним, что в Генштабе Эстонии озвучили тревожный прогноз о падении Авдеевки. Рийская Российской Федерации продолжают наступление на всем фронте и осуществили продвижение в селах к северу и к югу от города Авдеевка.

В Эстонии будут выдавать Украине мужчин мобилизационного возраста. Лаури Ляэнеметс заявил, что в ближайшие дни предложит письменное предложение о соглашении между двумя странами.

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