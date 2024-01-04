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Иран и КНДР вооружают Путина: войска РФ получат баллистические ракеты – WSJ

Андрей Ганчук
4 января 2024, 15:15
Тегеран может поставить России баллистические ракеты малой дальности уже весной, переговоры продолжаются, рассказали журналисты The Wall Street Journal.
Иран, Ababil
Россия весной может получить ракеты Ababil от Ирана - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Pixabay

Северная Корея уже поставляет агрессору России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет. В то же время Москва ведет переговоры с Ираном о поставках баллистических ракет малой дальности, которые она может получить уже весной.

Как сообщает The Wall Street Journal, переговоры РФ и Ирана продолжаются, и Тегеран может передать Москве ракеты уже скоро.

"Соединенные Штаты обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются", - сказал один из американских чиновников.

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По предварительной информации, ведутся переговоры о поставках ракет малой дальности Ababil.

КНДР поставляет России ракеты

Журналисты со ссылкой на американских чиновников также отметили, что Россия уже получает пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет из Северной Кореи.

Иран и КНДР передают вооружения России

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что КНДР передала Путину миллион снарядов. По его словам, диктатуры передают России снаряды быстрее, чем западный мир оказывает военную помощь Украине. Проблему следует решить.

Иран готовится отправить России "баллистику", сообщили в The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Вооружения могут быть использованы в войне против Украины.

Россия просит у Ирана баллистические ракеты, но безуспешно, сказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По информации военной разведки, россияне клянчат ракеты Fateh-110 и Zolfagar уже второй год.

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