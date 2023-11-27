Активизировались разговоры: передает ли Иран баллистические ракеты РФ - ответ ГУР

Кремль пытается выпросить у Ирана баллистические ракеты. Однако их просьбы так и не увенчались успехом. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк, сообщает РБК-Украина.
Россияне клянчат ракеты Fateh-110 и Zolfagar еще с прошлого года.
"Государство-агрессор действительно очень упорно работает в этом направлении, прилагает серьезные дипломатические усилия, которые, однако, пока не имеют успеха", - сказал Черняк.видео дня
В Украинской разведке сообщают, что Иран не передал России еще ни одной такой ракеты.
"Соответствующих решений или договоренностей между Москвой и Тегераном, по нашим данным, сейчас также нет", - говорится в сообщении.
Однако на прошлой неделе активизировались разговоры о возможной передаче этих ракет. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Тегеран уже поставляет ударные дроны, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды, а также рассматривает варианты по баллистике малой дальности Ababil и Fateh-110.
Иран помогает России
Вторжение России в Украину заставило Кремль искать новых поставщиков оружия. В их число, в частности, входит Северная Корея, которая поставляла Москве артиллерийские снаряды.
Но Иран становится все более важным поставщиком и также извлек выгоду из этих отношений. Россия помогает Ирану улучшить его возможности по сбору спутниковых данных и предлагает помощь Тегерану в области ракет, противовоздушной обороны и военной электроники.
Например, Тегеран планирует закупить у России истребители Су-35. Также страна хочет закупить другую военную технику, в том числе радары и ударные вертолеты.
21 ноября стало известно о том, что Иран готовится отправить России "баллистику". США опасаются, что Иран готовится предоставить России современные баллистические ракеты малой дальности для войны против Украины.
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