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"Путин потерпит крах раньше": Ходжес оценил, сможет ли РФ вести войну еще пять лет

Анна Ярославская
16 января 2024, 10:18
Несмотря на то, что Путин перевел экономику РФ на военные рельсы, она продолжает оставаться в затруднительном положении.
Бен Ходжес, Владимир Путин
Бен Ходжес считает, что Путин не может вести войну еще пять лет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин не намерен заканчивать войну в Украине. При этом продолжать противостояние еще пять лет у Кремля нет возможности. Такое мнение озвучил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, мирные переговоры не интересны стране-агрессору, поскольку у Путина есть глобальные цели. Речь идет не только о полном уничтожении Украины, но и о крахе НАТО.

"Ему не нужно беспокоиться о том, что думают россияне, потому что он не участвует ни в каких легитимных выборах. И ему не нужно беспокоиться о том, что СМИ бросят ему вызов. Я думаю, он знает, что его политическое будущее связано с успехом борьбы против Украины. И поэтому он потратит столько жизней россиян, сколько потребуется, чтобы сделать все, что ему нужно", — заявил Бен Ходжес в интервью Sestry.

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При этом генерал считает, что "Россия потерпит крах раньше", чем через пять лет. Несмотря на то, что Путин перевел экономику РФ на военные рельсы, она продолжает оставаться в затруднительном положении, а оборонная промышленность также имеет немало проблем.

Более того, по мнению Ходжеса, если бы Запад работал над санкциями лучше, то изоляция произошла бы быстрее. Это позволило бы отделить Кремль от Ирана, Китая, Северной Кореи и их военной помощи. Соответственно, даже российский народ возможно не стал бы с этим мириться.

"Я не думаю, что они смогут продолжать то, что делают сейчас, особенно если Запад наконец поймет, что победа Украины в наших интересах. И это не благотворительность для Украины, это для нашей выгоды. Люди вокруг Путина, все олигархи, они теряют свои деньги. Они знают, что им некуда деваться. Промышленность уничтожается. Я не думаю, что Путин сможет продолжать воевать в течение пяти лет. К тому же, он уже не молод", — резюмировал Ходжес.

Как сообщал Главред, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что по состоянию на сегодняшний день невозможно наступление ни Сил обороны Украины, ни российских оккупантов.

Тем временем президент Эстонии Алар Карис озвучил рецепт победы Украины в войне. Он призвал страны Европы гарантировать поддержку Киеву и больше вкладывать в оборону.

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