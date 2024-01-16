Будут катастрофические последствия: боец ВСУ рассказал о ситуации на Горловском направлении

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по ключевым логистическим артериям российских войск на Горловском направлении, отмечает боец ВСУ.

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Боец ВСУ рассказал о ситуации на Горловском направлении / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Российские оккупационные войска воздерживаются от проведения масштабных наступательных действий на Горловском направлении из-за понимания того, какие это будет иметь последствия по потерям среди личного состава и техники. Об этом заявил боец ВСУ Евгений Иевлев в эфире телеканала "Эспрессо".

"Вопрос фортификационных сооружений на Горловском направлении является достаточно деликатным и не хочется разглашать достаточно много деталей. Я могу сказать лишь несколько важных вещей. Правее наших позиций находится Авдеевка, левее Бахмутское направление, которое пылает все - от Курдюмовки до Андреевки. Мы же видим некоторые артерии, через которые противник постоянно перебрасывает технику на эти направления. И мы эту технику достаточно успешно уничтожаем", - рассказал Иевлев.

По словам Иевлева, когда российские войска пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины в районе Горловки, они несут значительные потери.

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"То есть, у противника точно было и есть желание пойти и изменить эту линию фронта. Они бы не были против захватить наши позиции и остановить атаки на их колонны техники. Впрочем, россияне этого еще не сделали. Поскольку они прекрасно понимают, какие будут иметь потери", - добавил он.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Авдеевка не является важным стратегическим объектом для российской армии, но остается объектом политического интереса. Оккупанты потерпели неудачу в своем первоначальном плане по району Авдеевки, поэтому им приходится реагировать на изменения в ситуации, складывающейся вокруг города. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов заявил, что российская армия концентрирует свои силы и средства в временно оккупированных Донецке и Макеевке с целью возобновления наступательных операций вблизи Авдеевки.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская армия стремится восстановить свои утраченные позиции на юге Украины, в частности в Херсонской и Запорожской областях.

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