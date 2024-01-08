Ситуация ухудшилась: в ВСУ рассказали о боях на Горловском направлении

Ситуация на Горловском направлении остается неизменной. Плотность обстрелов на этом участке фронта чрезвычайно высока, в то же время точность ударов противника значительно повысилась. Об этом в эфире телеканала Эспрессо рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.
"Мы держим полосу обороны на Горловском направлении, где ситуация в течение последних 4-5 дней не изменилась. Враг как бил со всего чего мог, так и бьет, то есть это и кассетные боеприпасы, и САУ, и минометы, и танки. Я заступил на дежурство 30 декабря, а 2 января сменился, но и по сей день ситуация не изменилась. Плотность обстрелов очень высокая, также нужно признать, что точность у противника возросла. Если раньше снаряды летели совсем не понятно куда, то сейчас все рвется достаточно рядом", - рассказал военнослужащий ВСУ.
Он отметил, что полоса обороны, которую занимает подразделение, существует с 2014 года и имеет высокий уровень минирования. Линия обороны сооружена с использованием современных научных достижений таким образом, что враг понесет большие потери, если будет пытаться продвинуться в этом направлении.
Боевые действия на Горловском направлении
Напомним. как ранее сообщал Главред, военные 24-й бригады Вооруженных Сил Украины успешно освободили от оккупантов один из терриконов вблизи Горловки и установили там национальный флаг. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Город находился под оккупацией с 2014 года. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан указывает на то, что освобождение Донетчины может начаться именно с Горловки, а не с Бахмута.
По данным Института изучения войны, украинские силы смогли продвинуться на запад от Горловки в Донецкой области и продолжают вести позиционные бои с российскими оккупантами.
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