Ситуация ухудшилась: в ВСУ рассказали о боях на Горловском направлении

По словам военного, в случае наступления российских оккупантов на Горловском направлении, враг понесет большие потери.

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В ВСУ рассказали о боях на Горловском направлении / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Ситуация на Горловском направлении остается неизменной. Плотность обстрелов на этом участке фронта чрезвычайно высока, в то же время точность ударов противника значительно повысилась. Об этом в эфире телеканала Эспрессо рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

"Мы держим полосу обороны на Горловском направлении, где ситуация в течение последних 4-5 дней не изменилась. Враг как бил со всего чего мог, так и бьет, то есть это и кассетные боеприпасы, и САУ, и минометы, и танки. Я заступил на дежурство 30 декабря, а 2 января сменился, но и по сей день ситуация не изменилась. Плотность обстрелов очень высокая, также нужно признать, что точность у противника возросла. Если раньше снаряды летели совсем не понятно куда, то сейчас все рвется достаточно рядом", - рассказал военнослужащий ВСУ.

Он отметил, что полоса обороны, которую занимает подразделение, существует с 2014 года и имеет высокий уровень минирования. Линия обороны сооружена с использованием современных научных достижений таким образом, что враг понесет большие потери, если будет пытаться продвинуться в этом направлении.

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Боевые действия на Горловском направлении

Напомним. как ранее сообщал Главред, военные 24-й бригады Вооруженных Сил Украины успешно освободили от оккупантов один из терриконов вблизи Горловки и установили там национальный флаг. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Город находился под оккупацией с 2014 года. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан указывает на то, что освобождение Донетчины может начаться именно с Горловки, а не с Бахмута.

По данным Института изучения войны, украинские силы смогли продвинуться на запад от Горловки в Донецкой области и продолжают вести позиционные бои с российскими оккупантами.

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