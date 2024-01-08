Ракетные удары по Крыму: Гуменюк рассказала о новых решениях оккупантов

По словам Гуменюк, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по стратегическим целям россиян на территории временно оккупированного Крыма.

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Россияне переформатируют противовоздушную оборону Крыма / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

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Эффективная боевая работа Сил обороны Украины в Крыму заставила российских оккупантов пересмотреть приоритеты размещения ПВО и ПРО на территории временно оккупированного полуострова. Об этом во время брифинга сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"В частности, понятно, что Крымский мост знаменитый, лишний объект, у них есть в приоритете защиты, поскольку это одна из основных из логистических транспортных артерий, несмотря на ее условную небоеспособность, использование ее в ограниченном смысле. Также они продолжают защищать мощно Севастопольскую бухту - это логистика, связанная с загрузкой "Калибров" прежде всего, поскольку основной корабельно-катерный состав они повыводили, но очень важными остаются вот эти объекты по обеспечению жизнеспособности ракетоносителей, снаряжения их ракетами", - указывает Гуменюк.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" добавила, что у россиян есть еще два приоритетных объекта на территории временно оккупированного Крыма - это площадки для запуска беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" - мыс Чауда и район вблизи Балаклавы.

"Кроме того, на территории временно оккупированного Крыма еще достаточно много объектов авиационной инфраструктуры, которые враг использует для базирования тактической авиации и сохранения определенного имущества", - сообщила Гуменюк.

Она добавила, что боевая работа Сил обороны Украины по целям на территории Крымского полуострова продолжается.

Взрывы в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 января, в Евпатории и Севастополе раздавались взрывы. Это привело к перекрытию Крымского моста оккупантами. Одна из ракет попала в командный пункт связи на Юхариной балке в Севастополе.

Позже появились новые детали ракетного удара ВСУ по Крыму. Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что "были нанесены серьезные повреждения системе обороны на Крымском полуострове".

В сети появились сообщения о поражении вражеских систем ПВО и РЭБ на Крыму, а также о ликвидации российских офицеров и спецназовцев.

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