Россиян постигла неудача: Лисогор назвал новое направление штурмов врага

Оккупанты изменили направление штурмов в Луганской области и понесли тяжелые потери при попытке вытеснить украинских защитников из лесного массива.

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Российские войска сменили вектор штурмов Луганской области / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские войска изменили направление штурмов в Луганской области. Россияне сместили его от Макеевки на Серебрянский лес и Белогоровку. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram.

"Оккупанты изменили вектор штурмовых действий, сместив его от Макеевки на Серебрянский лес и Белогоровку. В этих ячейках за вчера отбито 19 атак россиян", - отметил он.

Защитники сумели отбить наступления врага, в частности в лесном массиве, где российская армия пыталась вытеснить украинские позиции.

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"Враг пытался оттеснить наших защитников из лесного массива. В частности, мощная попытка штурма была организована на позиции Волынской бригады территориальной обороны", - написал Лысогор.

Попытка штурма Волынской бригады теробороны завершилась неудачей для российских сил. В результате атаки врага - около 90 раненых и убитых, три уничтоженных танка и ряд другой техники.

Война в Украине

Напомним, зимнее наступление русских войск провалилось, и "золотай месяц" для наступления уже миновал, заметил военный эксперт Роман Свитан. Российские войска в течение второго месяца пытаются наступать по размокшему донецкому чернозему.

Также армия оккупантов пытается восстановить утраченные позиции на юге Украины, в частности в Херсонской и Запорожской областях. Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска в рамках "активной обороны" проводят небольшие контратаки.

Как сообщал Главред, россияне готовятся к возобновлению наступательных действий вблизи Авдеевки, где раньше они понесли значительные потери. Офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов отметил, что оккупанты накапливают силы и средства для нового наступления и планируют взять реванш за проигранные сражения.

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