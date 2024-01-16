Россиян постигла неудача: Лисогор назвал новое направление штурмов врага

Российские войска изменили направление штурмов в Луганской области. Россияне сместили его от Макеевки на Серебрянский лес и Белогоровку. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram.
"Оккупанты изменили вектор штурмовых действий, сместив его от Макеевки на Серебрянский лес и Белогоровку. В этих ячейках за вчера отбито 19 атак россиян", - отметил он.
Защитники сумели отбить наступления врага, в частности в лесном массиве, где российская армия пыталась вытеснить украинские позиции.
"Враг пытался оттеснить наших защитников из лесного массива. В частности, мощная попытка штурма была организована на позиции Волынской бригады территориальной обороны", - написал Лысогор.
Попытка штурма Волынской бригады теробороны завершилась неудачей для российских сил. В результате атаки врага - около 90 раненых и убитых, три уничтоженных танка и ряд другой техники.
Война в Украине
Напомним, зимнее наступление русских войск провалилось, и "золотай месяц" для наступления уже миновал, заметил военный эксперт Роман Свитан. Российские войска в течение второго месяца пытаются наступать по размокшему донецкому чернозему.
Также армия оккупантов пытается восстановить утраченные позиции на юге Украины, в частности в Херсонской и Запорожской областях. Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска в рамках "активной обороны" проводят небольшие контратаки.
Как сообщал Главред, россияне готовятся к возобновлению наступательных действий вблизи Авдеевки, где раньше они понесли значительные потери. Офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов отметил, что оккупанты накапливают силы и средства для нового наступления и планируют взять реванш за проигранные сражения.
Читайте также:
- "Буферная зона на 150 км": Рассвет объяснил удары ВСУ артиллерией по России
- 450 тысяч оккупантов в Украине: военный эксперт рассказал об увеличении армии РФ
- "Если Украина проиграет, цена для мира будет высокой": Кулеба назвал ошибку Запада