ВСУ потрепали оккупантов на юге: расширили плацдарм на Левобережье Днепра

В зоне ответственности Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба. Враг не прекращает попыток выбить наши подразделения с позиций на левобережье Днепра.
Как сообщили в пресс-центре Сил обороны юга Украины, понеся потери, как и в предыдущие разы, враг отошел на свои исходные позиции.
Подчеркивается, что за прошедшие сутки противник активизировался и совершил 6 неудачных штурмов.
"Подразделения Сил обороны продолжают расширять плацдарм, прочно удерживать позиции, нанося врагу потери в живой силе и технике. Оккупанты не прекращают активную аэроразведку, продолжают давить артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны разных типов", - добавили в Силах обороны.
Ситуация на юге
Ранее сообщалось о том, что ВСУ ударом HIMARS уничтожили командира "элитного" полка РФ вместе с ЗРК Оса. Подполковник РФ Руслан Атанов был ликвидирован в результате удара РСЗО.
Как ранее сообщалось, войска РФ потеснили ВСУ на Левобережье Херсонщины. Украинские воины ведут с российскими оккупантами бои в населенном пункте Крынки на Херсонщине, считают аналитики американского Института изучения войны.
Напомним, спикер пресс-центра Сил обороны юга Украины рассказала, что оккупанты не прекращают артиллерийских обстрелов по правобережной части Херсонской области. Вооруженные силы Украины отвечают на это, пытаясь оттеснить врага подальше от реки Днепр и тем самым уменьшить удары россиян по мирному населению.
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