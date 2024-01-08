США готовят соглашение, которое разблокирует десятки миллиардов для помощи Украине - Politico

В случае принятия соглашения Сенатом в ближайшее время его передадут в Палату представителей.

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США могут восстановить денежную помощь Украине / коллаж: Главред, фото: 22-я механизированная бригада, pexels, ua.depositphotos.com

Главный представитель Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд заявил, что в Конгрессе США готовят соглашение по границе и иммиграции, которое позволит разблокировать средства для помощи Украине. Ее могут опубликовать уже на этой неделе.

По его словам, текст соглашения, которое позволит разблокировать десятки миллиардов помощи Украине, может быть опубликован уже на этой неделе.

"Текст, надеюсь, будет на этой неделе, чтобы выйти из этой ситуации. У всех будет время прочитать и изучить его. Никто не будет отстранен от этого процесса", - сказал Лэнкфорд, передает Politico. видео дня

Он добавил, что в случае принятия соглашения Сенатом в ближайшее время его передадут в Палату представителей, которая "сможет работать над ее совершенствованием".

"Палата может серьезно взглянуть на это и сказать: "Это дает реальный прогресс на границе, возьмем это, сохраним это, а потом продолжим искать еще", - рассказал об альтернативном варианте представитель республиканцев.

Военная помощь Украине от США

Напомним, что в конце 2023 года в США выделили Украине новый пакет помощи. В Пентагоне подчеркнули, что переданные средства поддержат самые насущные потребности Украины, чтобы дать возможность ее силам защитить свой суверенитет и независимость.

В Госдепе сообщили, что США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-23 годов. Они хотят помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу, чтобы страна могла самостоятельно производить и закупать вооружение.

США могут прекратить поставки ракет для Patriot. Только одна ракета-перехватчик может стоить 2-4 миллиона долларов. Выделенные деньги на помощь Украине уже заканчиваются, однако, Украине необходимы это вооружение.

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