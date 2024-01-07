На Шольца сильно "давят": в Германии требуют передать Украине ракеты Taurus

Ракеты Taurus могут защитить Украину от вражеских атак и получить контроль над Крымом.

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В Германии требуют, чтобы Шольц передал Украине ракеты Taurus / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

В Германии давят на канцлера Олафа Шольца из-за того, что он не передает Украине дальнобойные ракеты Taurus. Эти ракеты могли бы значительно усилить арсенал вооружений Киева и являются необходимыми для ударов по критически важным российским объектам за линией фронта. Об этом заявил бывший президент Германии Йоахим Гаук, сообщает Newsweek.

"Канцлер должен постоянно спрашивать себя, соответствует ли он заявленной цели - делать все возможное, чтобы помешать России добиться победоносного мира ... Я не понимаю, почему мы не решаемся поставлять это и другое оружие", — сказал он.

Шольца уже несколько месяцев призывают передать эти ракеты, однако Берлин отказывается предоставлять эту помощь, которую запрашивали еще в мае 2023 года.

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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер убежден, что ракеты Taurus могли бы защитить Украину от российских дронов и ракетных атак.

Издание сообщает, что эти ракеты помогут Украине получить преимущество в борьбе за контроль над Крымом. Их могут использовать даже для ударов по Крымскому мосту.

Ракеты Taurus для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дальнобойные ракеты Taurus якобы "не смогут значительно изменить ход войны".

Большинство немцев поддерживают решение канцлера Олафа Шольца о том, чтобы пока не передавать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом YouGov.

В The Wall Street Journal писала, что Шольц лично заблокировал передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Шольц считает, что для таких поставок нужно внести изменения в Конституцию ФРГ. Во-вторых, вся ситуация приведет к эскалации отношений Германии со страной-агрессором Россией.

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