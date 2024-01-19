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Новое наступление РФ на Киев: Маломуж раскрыл, возможен ли прорыв из Беларуси

Юлия Закрепа
19 января 2024, 12:51
Украина возвела мощные укрепления вдоль границы с Беларусью, ведь учли те ошибки, которые допустили 24 февраля 2022 года.
Новое наступление РФ на Киев: Маломуж раскрыл, возможен ли прорыв из Беларуси
РФ готовит наступление на Киев / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: Минобороны РФ

На сайте Главред состоялся чат с бывшим главой Службы внешней разведки Украины, генералом армии Украины Николаем Маломужем. Он рассказал, насколько вероятно, что Россия осуществит новую попытку пойти на Киев или состоится наступление с белорусской территории.

Эксперт считает, что на данный момент нет перспектив российского наступления с белорусской территории, ведь там нет соответствующей концентрации войск.

"У нас мощные укрепления вдоль границы с Беларусью, ведь мы учли те ошибки, которые допустили 24 февраля 2022 года. Теперь там несколько эшелонов мощных линий обороны, огромные минные поля, преодолеть которые невозможно. Ну и, разумеется, там держат ситуацию под контролем подразделения ВСУ с огневыми системами, которые будут уничтожать врага в больших количествах, даже если 300 тысяч уйдет, они будут уничтожены и остановлены", - отметил Маломуж.

Эксперт уверен, что Лукашенко уже не будет рисковать и пропускать российские войска со своей территории, а, тем более, отправлять в наступление свои.

"Он понимает, что выиграть войну Путину уже чрезвычайно сложно, более того, невозможно. Поэтому Лукашенко страхуется, хотя еще подыгрывает Путину, предоставляя вооружение, технику, боеприпасы, проводя реабилитацию российских военных, ремонтируя технику и готовя ее к боевым действиям, но не более. Он понимает, что, вступив в войну, он создаст площадку для мощных ударов со стороны Украины. Кроме того, может быть спровоцировано противостояние со странами НАТО. А оказаться в окружении Лукашенко точно не хочет", - пояснил Маломуж.

Он также подчеркнул, что Путин может использовать Лукашенко только для бойни.

"Бацька понимает, что он на заклании, поэтому вряд ли будет способствовать наступательной операции россиян с территории Беларуси, а, тем более, вряд ли сам будет участвовать в ней. Это для него похоже на смерть не только в смысле угрозы свержения режима, но и в смысле военных угроз", - добавил эксперт.

Смотрите прогноз Николая Маломужа о том, какие города в ближайшее время попытается захватить Россия:

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Новое наступление РФ на Киев: что известно

Напомним, что ДРГ РФ пытаются прорвать границу на севере. Войска РФ в начале года уже несколько раз пытались выйти на границы Черниговской и Сумской областей, рассказал командующий ОС ВСУ Сергей Наев.

Украинский разведчик сделал заявление, могут ли войска РФ снова подойти к Киеву. Нельзя исключать, что оккупационные войска агрессора России снова подойдут к границам Киева. События на войне могут развиваться по-разному.

Войска РФ могут попытаться пойти на Киев. Оккупационные войска агрессора России могут снова попытаться пойти на Киев, если фронт ВСУ "посыплется" на каком-либо участке. Украина готовится к такому потенциальному сценарию.

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