ДРГ России пытаются прорвать границу на севере: в ВСУ оценили угрозу для Киева

Войска РФ в начале года уже несколько раз пытались выйти на границы Черниговской и Сумской областей, рассказал командующий ОС ВСУ Сергей Наев.

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ВСУ держат границы Украины на севере, угрозы Киеву нет - Наев / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Википедия

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) войск агрессора России с начала года 5 раз пытались зайти на границы Черниговской и Сумской областей. Сегодня ситуация на северной границе стабильная – угрозы на Киевском направлении не наблюдается. Украинские войска продолжают наблюдать за действиями врага. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Как сообщает пресс-служба ОС ВСУ, он рассказал о том, что российские ДРГ уже в этом году несколько раз пытались прорвать украинскую границу в Черниговской и Сумской областях.

"С начала 2024 года российские диверсионно-разведывательные группы пытались зайти пять раз на границы Черниговской и Сумской областей", - отметил Наев.

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Есть ли угроза в направлении Киева

Высокопоставленный военный отметил, что роста уровня угрозы на Киевском направлении командование пока не наблюдает. Ситуация остается стабильной, идет наблюдение за действиями вражеских сил.

"Накопление сил врага не замечается. Военное командование и военнослужащие круглосуточно работают над улучшением своих навыков, чтобы остановить враждебные намерения", - объяснил генерал.

Что происходит на северном направлении

Также он добавил, что на Северной операционной зоне проводятся мероприятия, направленные на борьбу с диверсантами. Военнослужащие учатся отражать атаки с привлечением БПЛА, выставляют инженерные заграждения, создают наблюдательные посты и выдвигают противодиверсионный резерв.

"Все это необходимо для постоянной поддержки боевой готовности и обученности личного состава", - подчеркнул Сергей Наев.

Угроза наступления на Киев

Высокопоставленный украинский генерал Сергей Наев полагает, что повторное наступление РФ на Киев возможно. По его словам, намерения Москвы зависят, прежде всего, от политических решений, которые принимаются в Кремле.

Войска РФ могли бы подойти к границам Киева, считает украинский разведчик Александр Немков. Готовиться нужно к разным сценариям. Мужчинам следует быть готовыми к тому, что, может быть, им придется заменить кого-то с фронта.

Войска РФ могут попытаться пойти на Киев, предположил бывший боец Азова, военнослужащий 3-й Отдельной штурмовой бригады, инструктор Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца с позывным Мактавиш. Как полагает военный, это может произойти, если фронт ВСУ "посыплется" на одном из участков поля боя. Украина готовится к такому потенциальному сценарию.

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