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Войска РФ могут попытаться пойти на Киев: боец ВСУ назвал сценарий

Андрей Ганчук
24 декабря 2023, 15:14
У войск России на данный момент достаточно проблем на других участках фронта, но Украина готовится к тому, что наступление на Киев может быть возможным.
боец ВСУ, Киев
Оккупанты РФ могут пойти на Киев, если у ВСУ будут огромные проблемы на каком-либо из участков фронта - боец 3-й ОШБр / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Оккупационные войска агрессора России могут снова попытаться пойти на Киев, если фронт ВСУ "посыплется" на каком-либо участке. Украина готовится к такому потенциальному сценарию – сооружаются укрепления, идет подготовка определенных подразделений. Об этом заявил бывший боец Азова, военнослужащий 3-й Отдельной штурмовой бригады, инструктор Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца с позывным Мактавиш.

В интервью ТСН он рассказал о том, что российские войска могут снова пойти на столицу, если у сил обороны Украины возникнут проблемы на одном из участков фронта, а у врага освободятся силы.

"Могут они пойти, это не проблема. Если мы "посыпемся" где-то на каком-то участке, у них освободятся силы, они могут спокойно пойти на Киев. К примеру, для того чтобы растянуть наши силы, распылить по всем направлениям. Будет ли это целесообразно, я не могу сказать", - считает военный.

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По словам бойца, Украина готовится к такому возможному сценарию – возводятся укрепления, идет подготовка подразделений.

"То есть план на такую ситуацию есть. Будут ли они это делать, я не могу сказать. Надеюсь, Россия этого не сделает, потому что это просто усложнит нам работу по тем направлениям, где мы уже работаем. В плане логистики, распыления личного состава, людей и подразделений, это усложнит нам жизнь. Но, по моему личному мнению, нет сейчас смысла идти на Киев, у них и так достаточно проблем на других фронтах", - подчеркнул Мактавиш.

Угроза наступления на Киев

Повторное наступление на Киев возможно, считает командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. По его словам, враждебные намерения Москвы зависят от того, какие будут приниматься решения в Кремле.

Украинский разведчик Александр Немков допустил сценарий, при котором войска РФ могли бы подойти к границам Киева. Как полагает участник прорыва к Азовстали, нужно готовиться к различным сценариям. Мужчины должны быть готовы к тому, что им придется заменить кого-то с фронта.

"Воевать можно по-разному и быть полезным армии тоже. Это не обязательно, что это все взяли поголовно штык и побежали просто. Все должны обладать определенными навыками, которые будут полезны в армии. Потому что мы не знаем, как завтра вернется ситуация на фронте. Мы не знаем, подойдут ли снова к границам Киева. Такое тоже возможно в принципе на сегодняшний день, к сожалению. Если наши люди будут не готовы к таким событиям, то будет результат, который мы видели в Буче", - подчеркнул Немков.

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