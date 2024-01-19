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Когда ВСУ освободят Крымский полуостров: эксперт раскрыл сценарий на 2024 год

Юлия Закрепа
19 января 2024, 04:15
Маломуж рассказал о предпосылках для освобождения крымских территорий украинской армией.
Когда ВСУ освободят Крымский полуостров: эксперт раскрыл сценарий на 2024 год
Когда ВСУ зайдут в Крым / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

На сайте Главред состоялся чат с бывшим главой Службы внешней разведки Украины, генералом армии Украины Николаем Маломужем. Он рассказал вероятный сценарий, когда и как может освобождаться Крымский полуостров, или в течение 2024 года возможно вернуть Крым Украине.

"Симбиоз таких факторов, как новая стратегия наступательных операций (не стандартных и не лобовых), поддержка партнеров новейшим оружием и техникой (F-16, ATACMS, Taurus и т.д.), мощная работа нашего ВПК и закупка вооружения и боеприпасов на внешних рынках, чтобы мы быстро получили большие запасы боеприпасов всех типов - и советских, и натовских, станут предпосылками для подготовки операций по выбиванию врага из Запорожья и Херсонщины и замыкания группировки. Все это создаст предпосылки для освобождения этих территорий", - пояснил эксперт.

Маломуж считает, что на плечах отступающих российских войск ВСУ смогут даже зайти в Крым, выбив ЧФ РФ, уничтожив Крымский мост и нанося удары по военным базам на территории полуострова.

"Так мы создадим предпосылки для освобождения Крыма, тогда это станет очень реально, и после этого дело пойдет быстро. Поэтому сначала нужно провести операции на юге нашего государства, освобождение Запорожской и Херсонской областей - это задача номер один. А дальше открываются ворота в Крым при условии, что мы осуществим ряд мощных ударов по различным точкам врага и одновременные наступления с моря, суши и с неба", - отметил он.

Маломуж пояснил, что освободить Крым реально, но уже после того, как будем иметь успехи на юге. Или, Кстати, на Востоке - когда враг будет отступать, россияне будут растеряны, и им будет не до Крыма.

"Огромные потери на фронте потребуют переброски новых и новых сил в тот сектор, где будет наш прорыв. А Крым усиливать, тем более, через Крымский мост, если мы его поразим, у РФ не будет возможности. Поэтому Крым будет освобожден в первую очередь и военным путем. К тому же на определенном этапе россияне, возможно, будут готовы к переговорам о полном возвращении Крыма на условиях Украины", - добавил он.

Смотрите видео, в котором Николай Маломуж спрогнозировал, когда россияне могут потерять сухопутный коридор в Крым:

Ситуация на полуострове: что известно

Напомним, что россияне обсуждают на высшем уровне план эвакуации своих воздушных сил из Крыма. Когда авиация Украины получит истребители F-16 и станет еще мощнее, планы оккупантов по эвакуации своих воздушных сил из Крыма перейдут в практическую плоскость.

Оккупанты жалуются на массированную ракетную атаку в Крыму. в оккупированном рф Крыму прогремели мощные взрывы. Судя по опубликованным кадрам в сети, над полуостровом виднеется не один столб дыма. Местная" власть", сотрудничающая с Кремлем, сообщает о работе ПВО.

Сергей Братчук раскрыл, какие военные объекты были поражены в Крыму. По словам представителя Украинской добровольческой армии Юг, россияне сказали, что произошла наиболее массированная атака на Крым со времен начала полномасштабного вторжения.

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война в Украине ВСУ Николай Маломуж новости Крыма деоккупация Крыма
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