Россияне обсуждают на высшем уровне план эвакуации своих Воздушных сил из Крыма – Братчук

Российские оккупанты на высшем уровне обсуждают план эвакуации Воздушных сил страны-агрессора России из временно оккупированного Крыма.
Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ. Он отметил, что враг рассматривает возможности эвакуации всех подразделений российских оккупантов, но в первую очередь внимание уделяется плану эвакуации именно Воздушных сил.
"Враг, как ни странно, сейчас, в разгар войны, занимается вопросами возможной эвакуации своих подразделений, прежде всего, Воздушных сил, с территории временно оккупированного Крыма. Естественно, что сегодня это не активная фаза, но вопросы эвакуации уже поднимаются в высшей среде", – сказал Братчук.видео дня
Также он подчеркнул, что сейчас украинские военные показывают свою боеспособность в воздушном пространстве несмотря на то, что у нас еще нет истребителей F-16.
Братчук отметил, что когда украинская авиация станет еще мощнее благодаря получению самолетов F-16, то тогда вопрос эвакуации Россией своих Воздушных сил из Крыма перейдет в практическую плоскость.
"Потому что те успехи, которые Украина демонстрирует в небе. А это у нас сегодня еще нет паритета с Вооруженными силами России именно в небе, пока временно. То мы прекрасно понимаем, что когда авиационный компонент украинских сил станет мощнее и активнее (речь идет о самолетах F-16 – ред.). Вопросы эвакуации могут перейти в практическую плоскость", – сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг".
Война в Украине
Ранее сообщалось, что в НАТО спрогнозировали исход войны в Украине. Высокопоставленный представитель Министерства обороны на восточной границе НАТО Кусти Салм отметил, что провал летнего контрнаступления Украины сделал 2023 год горьким для Киева, и теперь некоторые политические элиты западных стран открыто "устали от Украины"
Напомним, экс-командир "Айдара" прогнозирует изменения на фронте за полгода. На фронте сейчас есть определенное равновесие, но это равновесие может переломиться, и пока не ясно, на какую именно сторону.
Издание The Washington Post сообщило, что украинская армия не может наступать из-за недостатка боеприпасов. Артиллеристам установили лимит на количество снарядов для каждого обстрела.
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