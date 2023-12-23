"Одна из сторон будет наступать": Дикий прогнозирует изменения на фронте за полгода

На фронте сейчас есть определенное равновесие, но это равновесие может переломиться, и пока не ясно, на какую именно сторону.

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Экс-командир "Айдара" прогнозирует изменения на фронте за полгода/ коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ, УНИАН

Ситуация на фронте сейчас неустойчивая. Пока сохраняется относительное равновесие, но оно может переломиться в любую из сторон.

Примерно в пределах полугода одна из сторон может начать наступать. Такое мнение высказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Radio NV.

"Сейчас плюс-минус равновесие, но не устойчивое равновесие. Это как раз то равновесие, которое может переломиться, пока, в любую из двух сторон. Это тот баланс, который точно не будет устойчивым. И немножко позже, я бы сказал, где-то в пределах полугода, кто-то таки начнет сильно наступать. Или мы, или они", – говорит Евгений Дикий. видео дня

Он подчеркнул, что то, кто именно будет наступать, зависит от украинцев. По его словам, это зависит от того, выставит ли Украина достаточное количество людей, чтобы дать отпор российским оккупантам, от того, как будет происходить мобилизация и как тыл будет работать на войну.

Также Дикий сравнил ситуацию, которая сложилась на фронте по состоянию на это время, с армреслингом. Он отметил, что в армреслинге есть позиция, когда обе руки упираются друг в друга, обе стороны давят из последних сил, и в какой-то момент одна рука падает.

"Это та ситуация, которая сейчас наблюдается у нас. Это две максимально напряженных руки, из которых одна упадет, я сказал бы за полгода. Но какая это рука будет – еще совершенно не очевидно. Это может быть наша рука, может быть их", – считает Дикий.

Кроме этого, он добавил, что нынешняя ситуация на фронте похожа на ситуацию 1943 года во Второй мировой войне. То есть это такой период времени, когда еще до конца не решилось, какая из сторон будет побеждать, и когда обе стороны применяют много ресурсов и понесли большие потери.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее в The New York Times отмечали, что ситуация ухудшается – Россия перехватила инициативу на большей части фронта. Последние продвижения России возле Авдеевки и других городов свидетельствуют о том, что оккупанты перехватили инициативу на многих направлениях, используя преимущество в живой силе.

В американском Институте изучения войны (ISW) раскрыли планы и провалы Кремля. Аналитики видят сигналы, что диктатор Путин не отказался от своих целей в отношении Украины.

Напомним, в НАТО спрогнозировали исход войны в Украине. Провал летнего контрнаступления Украины сделал 2023 год горьким для Киева. Теперь некоторые политические элиты западных стран открыто "устали от Украины".

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