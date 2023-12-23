Три прилета по россиянам: в Токмаке взорвали "полицию" и "администрацию" РФ

В захваченном оккупантами РФ Токмаке Запорожской области в результате взрывов уничтожены военные РФ.
"Бавовна" в Токмаке произошла 21 декабря, при этом вражеские силы понесли потери, рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По его данным, взрывы произошли в местах, где РФ разместила свою оккупационную администрацию и полицию. Уточняется, что речь идет о 3 "прилетах" по оккупантам.
Он также уточнил, что согласно полученной информации в результате прилетов несколько российских военных и служащих были ликвидированы.
"Поэтому в Токмаке им тоже некомфортно, в нашем украинском Токмаке", – говорит городской голова Мелитополя.
При этом Федоров также добавил, что ликвидация врага ведется по всей запорожской линии фронта – от Токмака и Бердянска, до Мелитополя.
Подробности удара по оккупантам в Токмаке
Российский ресурс Astra пишет, что под ударом оказалась не только "администрация", но и "полиция" оккупантов, а также их служебные автомобили.
В итоге среди погибших оказался 36-летний сотрудник российского МЧС Максим Аникин, ранения получила сотрудница оккупационной "администрации" Валентина Соболь.
Ранее сообщалось о том, что в Токмаке разбомбили базу оккупантов. Количество взрывов в Токмаке увеличилось. Из города вывозят россиян и коллаборантов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ разбомбили базу оккупантов в Токмаке. В Сети сообщают, что, по предварительным данным, в Токмаке был уничтожен командный пункт оккупантов.
Как ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
Больше новостей:
- Войска РФ охватил страх прорыва ВСУ: Британия узнала о действиях врага у Токмака
- ВСУ могут освободить Токмак и выйти к Азовскому морю - экс-командир "Айдара"
- Россия частично вывела войска из Токмака: мэр Мелитополя рассказал подробности