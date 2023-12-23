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Три прилета по россиянам: в Токмаке взорвали "полицию" и "администрацию" РФ

Алексей Тесля
23 декабря 2023, 12:29
Взрывы произошли в местах, где РФ разместил свою оккупационную администрацию и полицию.
токмак
В Токмаке прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, Фото: 1news.zp, УНИАН

В захваченном оккупантами РФ Токмаке Запорожской области в результате взрывов уничтожены военные РФ.

"Бавовна" в Токмаке произошла 21 декабря, при этом вражеские силы понесли потери, рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его данным, взрывы произошли в местах, где РФ разместила свою оккупационную администрацию и полицию. Уточняется, что речь идет о 3 "прилетах" по оккупантам.

видео дня

Он также уточнил, что согласно полученной информации в результате прилетов несколько российских военных и служащих были ликвидированы.

"Поэтому в Токмаке им тоже некомфортно, в нашем украинском Токмаке", – говорит городской голова Мелитополя.

Токмак
/ t.me/ivan_fedorov_melitopol

При этом Федоров также добавил, что ликвидация врага ведется по всей запорожской линии фронта – от Токмака и Бердянска, до Мелитополя.

Токмак
/ t.me/ivan_fedorov_melitopol

Подробности удара по оккупантам в Токмаке

Российский ресурс Astra пишет, что под ударом оказалась не только "администрация", но и "полиция" оккупантов, а также их служебные автомобили.

В итоге среди погибших оказался 36-летний сотрудник российского МЧС Максим Аникин, ранения получила сотрудница оккупационной "администрации" Валентина Соболь.

Максим Аникин
В Токмаке уничтожен оккупант Максим Аникин / t.me/astrapress

Ранее сообщалось о том, что в Токмаке разбомбили базу оккупантов. Количество взрывов в Токмаке увеличилось. Из города вывозят россиян и коллаборантов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ разбомбили базу оккупантов в Токмаке. В Сети сообщают, что, по предварительным данным, в Токмаке был уничтожен командный пункт оккупантов.

Как ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

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Запорожская область Федоров Токмак взрыв
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