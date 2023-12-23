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"Мы за покерным столом": в НАТО спрогнозировали исход войны в Украине

Анна Ярославская
23 декабря 2023, 14:55
Провал летнего контрнаступления Украины сделал 2023 год горьким для Киева. Теперь некоторые политические элиты западных стран открыто "устали от Украины"
ВСУ, война в Украине
Война в Украине стала войной на истощение / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, 43 отдельная механизированная бригада

Противостояние агрессора России и Украины уже стало "войной на истощение" и будет продолжаться. Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны на восточной границе НАТО Кусти Салм.

"Это война на истощение. Россия намеренно хочет, чтобы мы думали, что они переживут, превзойдут по производительности украинских и западных врагов", — сказал он в интервью изданию Newsweek.

Салм отметил, что провал летнего контрнаступления Украины сделал 2023 год горьким для Киева. Теперь некоторые политические элиты западных стран открыто "устали от Украины" и предупреждают украинских лидеров о долгой войне.

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Что качается исхода войны, то, по мнению Салма, это математический вопрос. По его словам, каждые шесть месяцев "россияне могут завербовать 130 тысяч человек, но в подразделения они могут сформировать 40 тысяч человек". Эти 40 тысяч и могут быть использованы в качестве наступательной силы для захвата новых территорий.

"Остальные 90 тысяч мобилизованных будут использоваться как пушечное мясо — вы используете их один раз и выбрасываете", — сказал Салм.

Он добавил, что каждые полгода Москва теряет часть войск, эквивалентную примерно 37 процентам тех, кто вновь набирается каждые шесть месяцев.

"Мы за покерным столом. Нужно верить статистике", — сказал Салм.

Представитель Министерства обороны на восточной границе НАТО считает, что еще не достигнута точка, когда потеря Россией ресурсов и боеприпасов станет переломным моментом.

Война в Украине - последние новости

Продвижение России возле Авдеевки и других городов свидетельствуют о том, что оккупанты перехватили инициативу на многих направлениях, используя преимущество в живой силе.

Командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко, который сражается на северном фланге Авдеевского направления, рассказал, как он видит пессимистический и оптимистичный сценарии окончания войны.

Украина в 2024 году планирует новое контрнаступление ВСУ, пишет Welt. США получили от Киева список пожеланий по вооружениям, куда вошли истребители F-16 и F-18, ударные вертолеты Black Hawk и Apache, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный воздерживается от комментариев по поводу военных планов, включая любые заявления о запланированном новом контрнаступлении на 2024 год.

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