Как закончится война в Украине: комбат назвал пессимистический и оптимистический сценарии

Командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко, который сражается на северном фланге Авдеевского направления, рассказал, как он видит пессимистический и оптимистичный сценарии окончания войны.
Как закончится война в Украине - пессимистический сценарий
Оккупанты выйдут на административные границы Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областей, на этом остановятся и начнется позиционная война.
"Позиционная война ни к чему хорошему не приведет", – сказал Губаренко в интервью Украинской правде.
Оптимистический сценарий завершения войны
В следующем году Вооруженным силам Украины все же удастся обрезать оккупантам канал поставки из Крыма и выйти как минимум на границы Донецкой и Луганской областей по состоянию на 24 февраля.
"Сейчас идет война на выживание: либо мы выстоим, будем нацией, независимой страной, либо выжившие продолжат свое существование в составе Российской Федерации", — сказал Губаренко.
Как сообщал Главред, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Крым будет освобожден от российских оккупантов в 2024 году. По его словам, деоккупация полуострова - стратегическая цель Украины.
"Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", - заявил Умеров.
Напомним, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что продолжительность войны в Украине зависит от того, какое оружие получат от Запада украинские защитники для наступательных операций, а также от того, насколько быстро эта помощь прибудет в Украину.
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