Как закончится война в Украине: комбат назвал пессимистический и оптимистический сценарии

Украина либо выстоит и будет независимой страной, либо выжившие продолжат свое существование в составе Российской Федерации.

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Игорь Губаренко заявил, что сейчас идет война на выживание / Коллаж: Главред, фото: УП, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко, который сражается на северном фланге Авдеевского направления, рассказал, как он видит пессимистический и оптимистичный сценарии окончания войны.

Как закончится война в Украине - пессимистический сценарий

Оккупанты выйдут на административные границы Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областей, на этом остановятся и начнется позиционная война.

"Позиционная война ни к чему хорошему не приведет", – сказал Губаренко в интервью Украинской правде.

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Оптимистический сценарий завершения войны

В следующем году Вооруженным силам Украины все же удастся обрезать оккупантам канал поставки из Крыма и выйти как минимум на границы Донецкой и Луганской областей по состоянию на 24 февраля.

"Сейчас идет война на выживание: либо мы выстоим, будем нацией, независимой страной, либо выжившие продолжат свое существование в составе Российской Федерации", — сказал Губаренко.

Как сообщал Главред, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Крым будет освобожден от российских оккупантов в 2024 году. По его словам, деоккупация полуострова - стратегическая цель Украины.

"Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", - заявил Умеров.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что продолжительность войны в Украине зависит от того, какое оружие получат от Запада украинские защитники для наступательных операций, а также от того, насколько быстро эта помощь прибудет в Украину.

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