Россия сбросила 6 авиабомб по многоэтажке в Орехове: оккупанты уничтожили целый подъезд

От уютных жилищ людей остались только горы строительного мусора.

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РФ атаковала жилой дом на Запорожье / коллаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что днем 18 января российская оккупационная армия нанесла 6 авиаударов по Орехову Запорожской области, в результате чего уничтожен целый подъезд многоэтажки.

"Около 13: 15 российские террористы нанесли 6 авиаударов по несокрушимому городу орехов. Вражеские бомбы попали в нежилые здания и многоэтажный дом. Целый подъезд уничтожен", - сообщил он в своем Telegram.

Малашко также опубликовал фото, на которых видны горы строительного мусора, которые остались от жилищ мирных жителей.

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РФ уничтожила жилой дом / фото: t.me/zoda_gov_ua

Атака РФ по Украине

Напомним, что вечером в ночь на 18 января РФ ударила по Херсону, Чугуеву, Сумам, Днепропетровщине. Большую часть беспилотников удалось сбить силам ПВО. Но были и "прилеты". Есть разрушения и пострадавшие.

РФ ударила ракетами по медучреждению и жилым домам в Харькове. На момент прибытия пожарных было обнаружено несколько очагов возгорания в двух зданиях. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров.

РФ атаковала Украину дронами в ночь на 18 января. Российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушная оборона смогла уничтожить 22 вражеские цели из 33-х. основные направления удара - юг и север.

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