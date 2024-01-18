Россия сбросила 6 авиабомб по многоэтажке в Орехове: оккупанты уничтожили целый подъезд

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что днем 18 января российская оккупационная армия нанесла 6 авиаударов по Орехову Запорожской области, в результате чего уничтожен целый подъезд многоэтажки.
"Около 13: 15 российские террористы нанесли 6 авиаударов по несокрушимому городу орехов. Вражеские бомбы попали в нежилые здания и многоэтажный дом. Целый подъезд уничтожен", - сообщил он в своем Telegram.
Малашко также опубликовал фото, на которых видны горы строительного мусора, которые остались от жилищ мирных жителей.
Атака РФ по Украине
Напомним, что вечером в ночь на 18 января РФ ударила по Херсону, Чугуеву, Сумам, Днепропетровщине. Большую часть беспилотников удалось сбить силам ПВО. Но были и "прилеты". Есть разрушения и пострадавшие.
РФ ударила ракетами по медучреждению и жилым домам в Харькове. На момент прибытия пожарных было обнаружено несколько очагов возгорания в двух зданиях. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров.
РФ атаковала Украину дронами в ночь на 18 января. Российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушная оборона смогла уничтожить 22 вражеские цели из 33-х. основные направления удара - юг и север.
Больше военных новостей:
- Россия стягивает войска и технику под Бахмут: майор рассказал о ситуации на линии фронта
- "РФ готовит десант для высадки в тылу ВСУ": в СНБО спрогнозировали сценарий
- "Ситуация обостряется": россияне начали наступление техникой и пехотой на фронте