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РФ атаковала Украину дронами: сколько "Шахедов" удалось сбить

Анна Ярославская
18 января 2024, 09:22
Силы ПВО работали в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.
Атака дронов, ПВО
Силы ПВО отбили атаку российских дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 18 января российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушная оборона смогла уничтожить 22 вражеские цели из 33-х.

"Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 22 вражеских БпЛА. Еще несколько дронов − не достигли своих целей", - сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Оккупанты запускали беспилотники из Приморско-Ахтарска и Курской области России. Также они ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковской области.

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Основные направления удара − юг и север.

Уничтожены 22 вражеских дрона
Уничтожены 22 вражеских дрона / Фото: t.me/kpszsu

К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, средства РЭБ.

ПВО работала в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

В результате ночной атаки россиян беспилотниками в Херсоне повреждены дома и ранена женщина, в Бериславской общине Херсонской области удар пришелся по агропредприятию, в Баштанском районе Николаевской области обломки дронов упали на ангар сельскохозяйственного предприятия.

Силы обороны юга Украины уточнили, что минувшей ночью очередная массированная дроновая атака российских оккупационных войск была направлена с восточного побережья Азовского моря по южным регионам.

"В этот раз основная боевая работа продолжалась в Николаевской области. Здесь подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить 8 БпЛА типа "Shahed-131/136", еще один дрон – в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что были и "прилеты". В частности, враг сумел попасть по жилым кварталам Херсона. В городе повреждены многоэтажки, ранена женщина. Кроме того, было и попадание по агропредприятию в Бериславской общине Херсонской области. Обошлось без пострадавших.

В Баштанском районе Николаевской области обломками сбитых дронов разрушен ангар сельхозпредприятия. Люди не пострадали.

Глава Николаевской областной военной госадминистрации Виталий Ким сообщил, что в течение суток силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен вражеский дрон-камикадзе "Ланцет" и 8 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

В ночь на 17 января в результате падения обломков сбитых БпЛА в Снигиревской общине повреждены складские помещения агропредприятия. Пострадавших нет.

Как сообщал Главред, в ночь на 17 января 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Украине двадцатью дронами "Shahed-136/131".

Обломками нескольких сбитых дронов и взрывная волна повредили многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы.

Вечером 16 января российские оккупанты нанесли ракетные удары по центральной части Харькова. Одна из ракет попала в трехэтажное здание бездействующего медучреждения, частично разрушив его. Удалось спасти женщину и эвакуировать 30 человек. По предварительной информации всего пострадали 17 человек.

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