РФ ударила ракетами по медучереждению и жилым домам в Харькове: пострадали 17 человек

Оккупанты нанесли два удара по Харькову ракетами С-300 со стороны российского Белгорода вечером 16 января.

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Спасатели ликвидируют последствия вражеских ракетных ударов / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/synegubov

Вечером 16 января российские оккупанты нанесли ракетные удары по центральной части Харькова. Одна из ракет попала в трехэтажное здание бездействующего медучреждения, частично разрушив его.

На момент прибытия пожарных было обнаружено несколько очагов возгорания в двух зданиях. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Также зафиксированы разрушения и повреждения жилых и других зданий, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Удалось спасти женщину и эвакуировать 30 человек. По предварительной информации всего пострадали 17 человек.

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Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, число жилых домов, пострадавших от "прилетов" двух вражеских ракет вчера вечером составляет 19.

Семнадцать горожан ранены, 14 из них в больнице, один человек - в тяжелом состоянии. 14 автомобилей разбиты.

На месте продолжают работу все соответствующие службы. Всем, кто в этом нуждается, оказывается вся необходимая помощь.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что 16 января после 21:42 оккупанты нанесли два удара по Харькову ракетами С-300 со стороны российского Белгорода.

В Холодногорском районе повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов, помещения частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей.

В результате обстрела пострадали 17 гражданских: 16 женщин в возрасте от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Из них троим – оказали помощь на месте.

На данный момент в медучреждении находится 13 пострадавших: 43-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии, она получила тяжелое проникающее ранение. Также в тяжелом состоянии 39-летняя женщина. Другие – в среднем и легком состояниях.

Атака дронов на Одессу

В ночь на 17 января 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Украине двадцатью дронами "Shahed-136/131".

Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря.

Обломками нескольких сбитых дронов и взрывная волна повредили многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы.

Сначала было известно об одном пострадавшем. 62-летний мужчина получил осколочное ранение. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Позже число раненых в результате российской атаки увеличилось до трех человек.

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