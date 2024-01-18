'Ситуация обостряется': россияне начали наступление техникой и пехотой на фронте

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что в течение суток, 17 января, наши воины уничтожили 57 единиц военной техники врага на Таврическом направлении.
В объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления в Facebook сообщили, что в течение суток враг:
- нанес 41 авиационный удар;
- провел 38 боевых столкновений;
- совершил 924 артобстрела.
"Противник снова начал активно применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты. За три дня враг потерял 41 бронемашину, среди них 17 танков", - рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram.видео дня
На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отразили 13 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 10 атак.
ВСУ отбили атаку противника на Шахтерском направлении севернее Новодонецкого Донецкой области.
Успехи ВСУ на поле боя
Наши военные ликвидировали 385 террористов и снизили 57 единиц военной техники врага, в частности:
- 4 танка,
- 12 ББМ,
- 6 артсистем,
- 14 БпЛА,
- 13 автомобилей,
- 8 единиц спецтехники.
"Силы обороны Украины уничтожили 3 склада боеприпасов и 2 других важных объекта противника", - добавляет пресс-служба.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по ключевым логистическим артериям российских войск на Горловском направлении, отмечает боец ВСУ. Боец ВСУ рассказал о ситуации на Горловском направлении.
Россияне начали наступление с применением техники. В ВСУ сообщили о том, что Силы обороны Украины зафиксировали большое количество личного состава и техники противника на Купянском направлении.
Командующий Александр Сырский рассказал об успешных контратаках ВСУ. Он заявил, что украинские солдаты применяют тактику "активной обороны" и не дают противнику покоя, ища возможности нанести удар.
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