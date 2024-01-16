Россияне начали наступление с применением техники: в ВСУ назвали направление удара

Российские войска ведут наступление с большим количеством военного личного состава и техники в районе Кременной Луганской области. Сейчас там наблюдается значительное накопление российских войск. об этом сообщил начальник службы связей с общественностью 63-го отдельного механизированного батальона Ростислав Ящишин в эфире телемарафона.
"Есть сейчас большое скопление войск противника на нашей территории. Они пытаются продвигаться вперед и с помощью пехоты и техники, но им это не удается", - отметил он.
По его словам, когда противник использует много техники, это становится попадает в прицел для наших дронов, артиллерии и минометов.
"Вчера и позавчера враг пытался атаковать с помощью большого количества пехоты и техники и понес серьезные потери - было сожжено большое количество техники и уничтожено немало личного состава", - рассказал Ящишин.
Он отметил, что российские оккупанты на мясные штурмы не посылают кадровых профессиональных военных. По его словам, для таких атак привлекают тех россиян, которые сидели за решеткой и им пообещали уменьшить сроки заключения, которые погрязли в кредитах и армия для них единственная надежда, чтобы их погасить, а также тех, кто не имеет возможности найти другую работу.
"Это преимущественно молодые люди, а также дальневосточные народности", - указывает он.
Ящишин отметил, что враг в направлении Кременной применяет две тактики наступления: пехота с техникой или пехота без техники, то есть мясные штурмы.
Ситуация на Купянском направлении
Напомним, как ранее сообщал Главред, военный корреспондент Богдан Мирошниченко предупредил, что в течение следующих 10 дней может произойти усиление атак российских войск на главных направлениях. По его словам, до 20 января оккупанты могут начать штурмовые действия под Авдеевкой, а их осенне-зимнее наступление еще не иссякло.
Также военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду рассказал, что западные СМИ неправильно интерпретировали информацию о наступлении российских войск на Харьковскую область. По его словам, россияне направят свое наступление на восточный берег реки Оскол с целью захвата стратегических городов Купянск-Узловой и Купянск.
По данным Института изучения войны, украинские войска удачно провели контратаку вблизи Орлянки, что юго-восточнее Купянска и освободили 1,7 квадратных километров территории,
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