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Били за то, что высокий, потерял 45 кг: Из плена вернули чемпиона Украины по баскетболу 3х3

Алёна Воронина
16 января 2024, 13:57
Баскетболиста били за то, что он высокий и спортивного телосложения, а россиян это очень раздражало. За время пребывания в плену спортсмен очень похудел.
Баскетболист и военный Борис Завацкий
Из плена вернули чемпиона Украины по баскетболу 3х3/ коллаж: Главред, фото: Федерация баскетбола Украины

Украинский баскетболист Борис Завацкий во время пребывания в российском плене потерял 45 кг веса. Оккупанты избивали пленного и часто отправляли в карцер. Состояние здоровья спортсмена существенно ухудшилось.

Об этом рассказала жена Завацкого Юлия, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины. Спортсмена вернули из плена во время обмена пленными 3 января этого года.

В ФБУ отмечают, что Борис Завацкий известен прежде всего выступлениями в Харьковской любительской баскетбольной лиге, однако он имеет достижения также и в профессиональном баскетболе. В начале 2000-х годов он играл в Высшей лиге за харьковский "Политехник", а в 1999 году был чемпионом Украины по баскетболу 3х3.

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Спортсмен добровольцем пошел на войну защищать Украину еще в 2015 году. В конце 2021 года он уволился со службы, но после начала полномасштабного вторжения снова ушел служить.

За 5 месяцев, когда он был не на службе, он успел жениться на девушке Юлии. Когда-то они вместе учились в интернате и Юлия была первой любовью Бориса, но после интерната они почти 20 лет не общались.

"Он говорил, что наконец нашел свою любовь. Хотя всё равно рвался на фронт, не мог найти себя в гражданской жизни. Да и сейчас, сразу после обмена, он рвется обратно идти защищать Украину. Хотя понятно, что нужно много времени на восстановление", – рассказала Юлия.

Баскетболист защищал родное государство в составе 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. 25 марта 2022 года возле села Ольховка Харьковской области он исчез во время выполнения боевого задания. Воин попал в засаду и был взят в плен.

"Он пробыл в плену 21 месяц. Через Красный Крест я узнала, что он жив, находится в плену. С ним там был еще один спортсмен – кикбоксер Алексей Аннуля – так вот он за себя и за Бориса рассказывал, что их били даже просто за то, что они высокие ростом, спортивные, и это россиян очень раздражало, в карцер сажали", – рассказала жена военного Юлия.

Она отметила, что мужчина пока не рассказывал ей много о пребывании в плену. В то же время она отметила, что Борис в плену потерял почти 45 килограммов. Над ним там издевались, у него была контузия и вообще состояние здоровья существенно ухудшилось.

"Я его не узнала на тех фотографиях, которые он мне прислал после обмена. Это все сейчас фиксируется для ООН. Но он не сломался. Это патриотический человек, он всегда за Украину", – отметила Юлия.

Обмен пленными

В Украину 3 января из российского плена вернулись 230 украинских военных. Среди них были защитники Мариуполя, острова Змеиный, бойцы из Азовстали, пограничники и другие.

Это крупнейший обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Среди тех, кого удалось вернуть, 48 человек имели статус "пропавший без вести".

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о том, что минимум одного из военных в российском плену подвергли пыткам. Мужчина вернулся в плохом состоянии, потерял десятки килограммов.

"Относительно отдельной истории. Сегодня сообщил один парень, что его несколько раз вывозили якобы на обмен, а потом возвращали и говорили, что от тебя отказалась Украина. Всё это время на самом деле российская сторона его не согласовывала на обмен", – рассказал Лубинец.

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