Одного из военных в российском плену подвергли пыткам - Лубинец об обмене с РФ

Россия неоднократно "сворачивала" списки со своими пленными, посетовал Лубинец.

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Состоялся крупнейший обмен пленными с начала полномасштабного вторжения РФ / коллаж Главреда. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Состояние украинских военных, которых удалось вытащить из российского плена и вернуть 3 января домой, очень плохое, защитники потеряли "десятки килограммов", рассказал в эфире телемарафона омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В то же время бойцы ВСУ остаются морально стойкими и храбрыми.

"Физическое состояние у всех одинаковое: оно очень плохое. Ребята измотаны, очень похудели. Все потеряли десятки кг. Что касается морального состояния - все морально стойкие, храбрые. После того, как они поняли, что они вернулись в Украину, все говорили, что они сильные, что их никто не сломал", - отметил Лубинец. видео дня

Однако омбудсмен поделился со СМИ другой историей.

"Относительно отдельной истории. Сегодня сообщил один парень, что его несколько раз вывозили якобы на обмен, а потом возвращали и говорили, что от тебя отказалась Украина. Все это время на самом деле российская сторона его не согласовывала на обмен", - рассказал Лубинец.

Омбудсмен фиксирует это как физические и психологические пытки.

"Я фиксирую это как физические и психологические пытки, потому что все понимают, что человек чувствует, когда ему говорят, что он едет домой на обмен, а потом говорят, что Украина от тебя отказалась. Есть разница между нами и российской стороной, потому что мы воюем за каждого и каждую", - подчеркнул он.

В то же время Лубинец отметил, что Украина неоднократно предлагала списки российских военнопленных, но Россия отказывалась от них.

Обмен пленными 3 января

3 января Украина вернула из российского плена еще 230 военнослужащих. Это крупнейший обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и первый в этом году.

Среди тех, кого удалось обменять - бойцы ТрО, ВМС, Нацгвардии, пограничники, Нацполиции и шесть гражданских. Из них 48 человек имели статус "пропавший без вести".

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