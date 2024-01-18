УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ ударила по Херсону, Чугуеву, Сумам, Днепропетровщине: есть разрушения и пострадавшие

Анна Ярославская
18 января 2024, 10:28
Российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Были "прилеты".
Атака дронов
Силы ПВО уничтожили 22 вражеских дрона / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, ГосЧС

Вечером 17 января и в ночь на 18-е российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Большую часть беспилотников удалось сбить силам ПВО. Но были и "прилет". Есть разрушения и пострадавшие.

Удар по Чугуеву

Около 22:30 в среду, 17 января, российские войска ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ по Харьковщине. Удары пришлись на Чугуев.

Как рассказали в Воздушных силах ВСУ, вражеский боеприпас попал в здание учебного заведения.

видео дня

В результате обстрела погибла 62-летняя женщина - она работала оператором котельной, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Кроме того, травмы получили 63-летний мужчина и 45-летняя женщина. Они госпитализированы, состояние - средней тяжести. Еще одной 82-летней пострадавшей помощь оказали на месте.

Атака РФ на Сумы

Поздно вечером 17 января в результате падения обломков от сбитого вражеского БПЛА произошло разрушение технического помещения в Сумах. Загорелись два грузовика.

"Спасатели оперативно ликвидировали обнаруженные очаги горения и предотвратили дальнейшее распространение огня.

Смотрите видео - В Сумах спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки:

В Сумах спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки
В Сумах спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки / Фото: ГосЧС

Удар по Херсону

Враг сумел попасть по жилым кварталам Херсона. В городе повреждены многоэтажки, ранена женщина.

Кроме того, было и попадание по агропредприятию в Бериславской общине Херсонской области. Обошлось без пострадавших, сообщили в Силах обороны Юга.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что во время ночной дроновой атаки в Днепровском районе Херсона пострадала 50-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение.

Обстрел Днепропетровщины

В Павлоградском районе обломки сбитого БПЛА упали на территорию фермерского хозяйства.

"Там произошел пожар. Спасатели оперативно обуздали огонь. Уничтожено одно сооружение. В двух - избитые крыши", - рассказал о последствиях атаки

глава ОВА Сергей Лысак.

Последствия атаки на Николаевщину

17 января во время боевой работы подразделений противовоздушной обороны по отражению дроновой атаки, в результате падения обломков сбитых БПЛА, в Снегиревской общине повреждены складские помещения агропредприятия.

"Пострадавших нет", – сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Как сообщал Главред, в ночь на 18 января российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушная оборона смогла уничтожить 22 вражеские цели из 33-х.

Оккупанты запускали беспилотники из Приморско-Ахтарска и Курской области России. Также они ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковской области.

ПВО работала в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Напомним, в ночь на 17 января 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Украине двадцатью дронами "Shahed-136/131".

Обломками нескольких сбитых дронов и взрывная волна повредили многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
дроны новости Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

ГУР достало до Санкт-Петербурга: дронами атакована нефтебаза - СМИ

ГУР достало до Санкт-Петербурга: дронами атакована нефтебаза - СМИ

11:00 Украина
РФ ударила по Херсону, Чугуеву, Сумам, Днепропетровщине: есть разрушения и пострадавшие

РФ ударила по Херсону, Чугуеву, Сумам, Днепропетровщине: есть разрушения и пострадавшие

10:28 Украина
У Путина "помахали ручкой" своим $300 млрд на Западе: в Reuters узнали детали

У Путина "помахали ручкой" своим $300 млрд на Западе: в Reuters узнали детали

09:49 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:50

Загадочная головоломка: нужно найти книгу среди горы канцелярских товаров

11:23

Просто пальчики оближешь: шикарный рецепт салата Клеопатра, который разметают в 1 мигВидео

11:21

Что будет если съесть хлеб с плесенью: не допускайте ошибок

11:20

Телеканал 1+1 Украина готовит премьеру украинской версии самого известного финского проекта "Song Of My Life"Видео

11:14

Как делают искусственный снег: мало кто об этом догадывается

Была бумажная, станет облачной: о рисках и преимуществах закона о "цифровизации" армииБыла бумажная, станет облачной: о рисках и преимуществах закона о "цифровизации" армии
11:03

Сколько Украина спокойно проживет без помощи Запада: в Раде сделали прогноз

11:00

ГУР достало до Санкт-Петербурга: дронами атакована нефтебаза - СМИ

10:41

Церковный праздник 19 января: почему в этот день нельзя одевать черное

10:32

"Это было вымогательство": Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена

Реклама
10:28

РФ ударила по Херсону, Чугуеву, Сумам, Днепропетровщине: есть разрушения и пострадавшиеВидео

09:49

У Путина "помахали ручкой" своим $300 млрд на Западе: в Reuters узнали детали

09:22

РФ атаковала Украину дронами: сколько "Шахедов" удалось сбить

09:06

Войска РФ атакуют по всему фронту: в Генштабе назвали главные направления ударов

09:00

Днепр замерз, на левобережье Херсонщины - осложнения: в ISW раскрыли детали

08:59

Гороскоп на завтра 19 января 2024: Рыбы держитесь крепче за кошелек, Львы решат проблемы

08:30

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужЭксклюзив

08:23

Китайский гороскоп на 19 января 2024: Обезьяна - ловите возможность, Собака - отстаивайте себя

08:11

"Каждая нация сама решает": у Байдена предупредили об опасности срыва помощи Украине

08:10

Сложность мира на примере Ирана и Пакистанамнение

07:57

Когда в США рассмотрят вопрос о финансировании Украины на $60 млрд: названы сроки

Реклама
07:31

Во Франции пообещали произвести 78 САУ Caesar для Украины

06:54

Ночью под Москвой прогремели взрывы: оккупанты заявили об атаке дроновВидео

06:10

О будущей экономической модели президента Трампа или о "трапмономике"мнение

05:24

Опасный юбилей: почему запрещено праздновать 40 лет

04:20

Угроза наступления РФ на трех направлениях: генерал ГУР раскрыл планы врага

03:45

"Соблазнительный промежуток времени": дипломат сказал, когда РФ может напасть на страну НАТО

02:41

Тайна гардероба: лишь гении найдут пять платьев в головоломке за 30 секунд

02:02

Слава Каминская показала мужа на романтичном фото и раскрыла его имя

01:32

Будьте готовы ко всему: что должно быть в домашней аптечкеВидео

00:40

"Зрады" нет: в голосовании Бундестага по Taurus Украине ситуация немного проще - депутат

17 января, среда
23:59

Запад изменил риторику: для победы Украина должна перенести войну на территорию РФ

23:37

Яркий образ в стиле "Світського життя": Осадчая показала редкое детское фото

23:16

"Нам нужна инициатива": Зеленский на Ставке высказался о ситуации на фронте

23:16

Зеленский отреагировал на скандал со слежкой за журналистами Bihus.info

23:08

"Результативность нулевая": Гуменюк оценила ситуации в Крынках на Херсонщине

22:53

Украинцы смогут получить более 10 тысяч помощи: кто имеет право на выплаты

22:25

В Украине ли F-16: лучший пилот США дал однозначный ответ и предупредил Россию

21:54

Совет Украина-НАТО на уровне главнокомандующих состоялся без Залужного

21:23

Что делать, если болит нога: рабочие способы облегчить боль от спортсменов

21:08

"Планы к Новому году провалились": россияне получили новое задание до выборов в РФ

Реклама
20:55

Фагот жестко высказался про звезд, которые "переобулись": "Здесь без нюансов"

20:51

Мишина травмировалась на отдыхе и показала раны

20:29

Украинской группе в Словении россияне сорвали благотворительный концерт

20:25

Передача Taurus в тупике: Бундестаг провалил голосование, вспыхнул скандал

20:11

Путин будет воевать, пока не умрет: Кулеба высказался о переговорах с Россией

20:00

Нужно за 8 секунд найти веревку, привязанную к собаке: загадка на сообразительность

19:56

Конгресс утвердит новый пакет помощи Украине: Столтенберг спрогнозировал сроки

19:47

3 важных запрета на 18 января: что нужно сделать, чтобы защититься от негатива

19:39

Думали, что нет в живых: пара пограничников воссоединилась после "ада" в РФ

19:19

Всю страну накрывает шторм: украинцев предупредили об очень серьезной опасности

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять