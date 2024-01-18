РФ ударила по Херсону, Чугуеву, Сумам, Днепропетровщине: есть разрушения и пострадавшие

Вечером 17 января и в ночь на 18-е российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Большую часть беспилотников удалось сбить силам ПВО. Но были и "прилет". Есть разрушения и пострадавшие.
Удар по Чугуеву
Около 22:30 в среду, 17 января, российские войска ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ по Харьковщине. Удары пришлись на Чугуев.
Как рассказали в Воздушных силах ВСУ, вражеский боеприпас попал в здание учебного заведения.
В результате обстрела погибла 62-летняя женщина - она работала оператором котельной, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Кроме того, травмы получили 63-летний мужчина и 45-летняя женщина. Они госпитализированы, состояние - средней тяжести. Еще одной 82-летней пострадавшей помощь оказали на месте.
Атака РФ на Сумы
Поздно вечером 17 января в результате падения обломков от сбитого вражеского БПЛА произошло разрушение технического помещения в Сумах. Загорелись два грузовика.
"Спасатели оперативно ликвидировали обнаруженные очаги горения и предотвратили дальнейшее распространение огня.
Смотрите видео - В Сумах спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки:
Удар по Херсону
Враг сумел попасть по жилым кварталам Херсона. В городе повреждены многоэтажки, ранена женщина.
Кроме того, было и попадание по агропредприятию в Бериславской общине Херсонской области. Обошлось без пострадавших, сообщили в Силах обороны Юга.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что во время ночной дроновой атаки в Днепровском районе Херсона пострадала 50-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение.
Обстрел Днепропетровщины
В Павлоградском районе обломки сбитого БПЛА упали на территорию фермерского хозяйства.
"Там произошел пожар. Спасатели оперативно обуздали огонь. Уничтожено одно сооружение. В двух - избитые крыши", - рассказал о последствиях атаки
глава ОВА Сергей Лысак.
Последствия атаки на Николаевщину
17 января во время боевой работы подразделений противовоздушной обороны по отражению дроновой атаки, в результате падения обломков сбитых БПЛА, в Снегиревской общине повреждены складские помещения агропредприятия.
"Пострадавших нет", – сообщил глава ОВА Виталий Ким.
Как сообщал Главред, в ночь на 18 января российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушная оборона смогла уничтожить 22 вражеские цели из 33-х.
Оккупанты запускали беспилотники из Приморско-Ахтарска и Курской области России. Также они ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковской области.
ПВО работала в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.
Напомним, в ночь на 17 января 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Украине двадцатью дронами "Shahed-136/131".
Обломками нескольких сбитых дронов и взрывная волна повредили многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы.
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