Оккупанты готовят масштабное наступление по всем линиям фронта: эксперт раскрыл цели РФ

По Купянскому направлению у врага есть попытка выйти на реку Оскол, поэтому давит по нескольким местам.

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Оккупанты готовят масштабное наступление / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Дмитрий Снегирев, военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое дело", считает, что в приоритете противника есть Купянско-Лиманское направление, где сосредоточено до 120 тыс. вражеского личного состава и 1300 единиц бронетехники.

Эксперт подчеркнул, что наступления врага будут происходить по всем без включения участкам фронта.

В приоритете противника, как ни странно, это Купянско-Лиманское направление, где сосредоточено до 120 тыс. личного состава и 1300 единиц бронетехники. По информации в последние дни в районе Белогоровки была зафиксирована передислокация САУ "Малка" калибра 203 мм с дальностью поражения до 40 км, которая является новейшей разработкой российского ВПК. Речь идет о том, что захватчики пытаются прорвать украинскую оборону в районе Белогоровки и попытаться создать оперативное окружение украинских войск возле Северска", - прокомментировал военный эксперт в эфире телеканала "Еспресо". видео дня

По его словам, Белогоровка россиянам интересна, потому что там господствующие высоты и 12 км до треугольника промышленных городов на оккупированной территории Луганщины, Северодонецк - Лисичанск - Рубежное.

"На Лиманском направлении основные усилия оккупантов направлены на Белогоровку, Торское выступление с возможностью выхода на Лиман, который является ключевым логистическим хабом ВСУ. По Купянскому направлению у врага есть попытка выйти на р. Оскол, поэтому давит по нескольким местам. Приоритетными целями противника будет не сам Купянск, а попытаются прорываться на фланг в районе Славянска и Краматорска. Задача оккупантов - попытка выхода на Изюм и оттуда нависание над украинскими флангами. На Бахмутском направлении есть несколько горячих точек, кроме Бахмута основными усилиями врага - Богдановка и хромово, где есть у него определенные тактические успехи", - отметил сопредседатель ГИ "Правое дело".

Снегирев отметил, что россияне пытаются обойти позиции ВСУ, сосредоточенные во Часовом Яру. Сам Часов Яр они штурмовать не могут, потому что он на господствующих высотах, фактически это будет повтором штурма Угледара, когда ВСУ полностью уничтожили российские штурмовые колонны.

В районе Клещиевки мы на господствующих высотах, что позволяет держать под огневым контролем значительные территории оккупированных районов и делать невозможным успешный характер продвижения оккупантов.

"По Авдеевке есть продвижение, это улица Соборная, куда оккупанты зашли со стороны гостиничного комплекса "Царское село". Соответственно, несколько улиц сейчас под контролем врага, там он попытается закрепиться. Однако до тех пор, пока мы держим возможность свободного путесочетания, то есть проведения ротаций, подвоза БК и вывоза раненых, Авдеевский гарнизон будет держаться. Тактические успехи противника в районе ул. Соборной - еще не являются свидетельством критической ситуации. Основные усилия захватчики будут прикладывать в отношении населенных пунктов Степное и Бердичи, чтобы выйти на контроль за дорогой. Напомню, ширина коридора сейчас до 6 км, что позволяет ВСУ держать нормальный режим обороны Авдеевского укрепрайона", - резюмировал Дмитрий Снегирев.

Ситуация на фронте: наступление РФ

Напомним, что Александр Тарнавский заявил, что россияне начали наступление техникой и пехотой на фронте. Противник снова начал активно применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты. За три дня враг потерял 41 бронемашину, среди них 17 танков.

Командующий Александр Сырский рассказал об успешных контратаках ВСУ. Он заявил, что украинские солдаты применяют тактику "активной обороны" и не дают противнику покоя, ища возможности нанести удар.

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по ключевым логистическим артериям российских войск на Горловском направлении, отмечает боец ВСУ. Боец ВСУ рассказал о ситуации на Горловском направлении.

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