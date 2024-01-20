У россиян большие потери в районе Крынок: в разведке раскрыли, как ВСУ сдерживают наступление РФ

Россия продолжит атаки в районе Крынок в ближайшие недели, несмотря на растущие потери в личном составе.

https://glavred.info/ukraine/u-rosiyan-veliki-vtrati-v-rayoni-krinok-u-rozvidci-rozkrili-yak-zsu-strimuyut-nastup-rf-10534826.html Ссылка скопирована

Ситуация на Херсонщине сложная / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: deepstatemap

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Украина сохраняет присутствие на левом берегу Днепра и продолжает отражать российские атаки, несмотря на проблемы с логистикой.

16 января 2024 года представитель южных Сил обороны Украины отметил, что материально-техническое снабжение на левом берегу Днепра столкнулось с трудностями.

"Днепровская группировка войск России не добилась успеха во всех своих попытках вытеснить украинских защитников, несмотря на то, что почти наверняка имеет значительное преимущество в соотношении сил на этой оси. Вполне вероятно, что слабая подготовка и координация действий российских войск в этом районе ограничивают их наступательные возможности", - заявили в британской разведке в Twitter. видео дня

Военные отметили, что заставить Украину отвести свои илы с левого берега Днепра остается приоритетной оперативной задачей для России.

"Вполне вероятно, что Россия продолжит атаки в районе Крынок в ближайшие недели, несмотря на растущие потери в личном составе", - говорится в сообщении.

Ситуация на Херсонском направлении: что известно

Напомним, что на Херсонщине оккупанты притихли, а ВСУ продвигаются вперед. Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные пытаются расширить плацдарм на левом берегу Херсонской области. Этому способствует мощная боевая работа защитников.

ВСУ расширяют плацдарм на Херсонщине. Гуменюк рассказала, что интенсивность штурмовых действий врага нестабильна. В Херсонской области уменьшилось количество подразделений типа "Шторм Z". Однако вместе с тем увеличилось количество морских пехотинцев.

Россияне хотят выбить ВСУ из важных плацдармов. Оккупанты не отказываются от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Оккупанты совершили 9 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.