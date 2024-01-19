Россияне заявили о 'захвате' Веселого: в ISW оценили продвижение РФ

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские источники заявили о якобы захвате оккупантами Веселого, расположенного на северо-востоке от Бахмута, однако пока не видят визуальных доказательств этого утверждения.
В свежем отчете ISW объяснили, что по словам пропагандистки Маргариты Симоньян, "захват" Веселого очень важен, поскольку это даст российским войскам доступ к дороге Т0513 Северск-Бахмут и откроет новый маршрут наступления в сторону самого Северска - это 23 км к северу от Веселого.
"Однако перспективы российских войск провести оперативно значимое наступление на Северск в ближайшее время сомнительны. Российские войска удерживали позиции в 9 км к востоку от Северска в течение значительного времени, но не смогли существенно угрожать ему с их нынешних позиций, поэтому вероятный захват Веселого (который расположен дальше от Северска, чем другие российские позиции) маловероятен", - заявили в Институте.видео дня
Как добавляют аналитики, местность непосредственно к западу от Веселого, которую российским войскам придется пересечь, чтобы достичь маршрута Т0513, расположена в горной местности на тактических высотах, которые сейчас контролируют украинские силы. Это может затруднить продвижение российских войск.
В то же время один из российских военкоров заявил, что веселое остается спорной серой зоной. Его коллеги признают, что там идут тяжелые бои.
Напомним, что оккупанты получили новое задание к выборам в РФ. Поляков подчеркнул, что до Нового года у россиян была цель захватить весь Купянск и Купянск-Узловой из-за их важности как транспортных узлов.
В Генштабе назвали главные направления ударов. Бойцы ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и отражают контратаки российских оккупантов, рассказали в Генеральном штабе.
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